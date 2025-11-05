Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 4

El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro

Los leones, sin ninguno de sus atacantes titulares, aguantaron mientras les duró el fuelle en la presión pero se vieron superados por el empuje del Newcastle en las alturas

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:54

Comenta

El Athletic dio la cara en St James' Park a tenor de las circunstancias, pero se volvió de vacío debido al poderío físico, especialmente en ... el juego aéreo, del Newcastle. Las urracas golpearon desde las alturas con un auténtico martillazo con la testa de Burn y otro certero cabezazo, más sencillo, de Joelinton, todo un coloso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de Fuengirola revela en su diario supuestas agresiones sexuales de un profesor
  2. 2 Aemet eleva a naranja el aviso por fuertes lluvias y posibles tornados este miércoles en la provincia de Málaga
  3. 3 Aemet actualiza la alerta naranja en Málaga y reduce las horas activa
  4. 4 Málaga ya tiene fecha para el encendido del alumbrado de Navidad 2025
  5. 5

    Investigan el posible asfaltado ilegal de un camino que llega a la casa de un empresario
  6. 6 El vuelco de un camión en la A-7 provoca retenciones a la altura de Chilches durante toda la mañana
  7. 7 Llegan a Málaga las tartas de queso virales en Japón
  8. 8 Despiden a un camarero de Nerja tras pillarlo desbrozando el jardín durante su baja por «dolor lumbar» y un tribunal lo declara improcedente
  9. 9 Un juez obliga al propietario de un local a pagar una derrama de 7.600 euros para sustituir el ascensor de la comunidad que no usa
  10. 10

    Málaga se lanza a hacer el gran parque diseñado hace seis años junto a las torres de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro

El poderío aéreo de las urracas supera a un Athletic en cuadro