Koundé se marcó el primer gol en propia puerta. Reuters
Jornada 5

El Barça naufraga en Stamford Bridge

Los de Flick cayeron por 3-0 en un partido marcado por la inoperancia culé y la expulsión de Araujo en la primera mitad

Daniel Panero

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:03

Comenta

El Barça se llevó un duro correctivo de su visita a Stamford Bridge. El conjunto de Hansi Flick cayó 3-0 en un partido que ... exhibió todos sus males en defensa y que quedó sentenciado tras la expulsión de Araujo en la primera mitad. Los tantos de Koundé en propia puerta, Estevao y Delap sellaron una nueva noche de terror para los azulgranas en Champions y obligan a un pleno en las últimas tres jornadas para tener alguna opción de estar entre los ocho primeros.

