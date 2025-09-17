Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Van Dijk cabecea en el descuento el gol del empate. Reuters
Jornada 1

Van Dijk arruina en el descuento la reacción del Atlético

Un gol del capitán del Liverpool, a la salida de un córner, dejó en nada el doblete de Llorente con el que igualó los dos goles tempraneros de los 'red'

Javier Varela

Javier Varela

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:02

Una visita a Anfield siempre tiene una dificultad máxima, pero si además en seis minutos te topas con un 2-0 en contra, el escenario ... es todavía más complejo. Todo lo que hubiera pensado Simeone para que su Atlético fuera rebelde se había caído como un castillo de naipes. El primer golpe fue de mala fortuna, el segundo, falta de contundencia. Lenglet, retratado en los dos goles, hizo una falta en el borde del área que terminó con un discreto disparo de Mo Salah, pero que se convirtió en oro tras tocar en Robertson. Sin tiempo de encajar el golpe, el Atlético recibió el segundo dos minutos después. Mo Salah se coló en el área desde la banda por el interior y tras apoyarse en Gravenberch se plantó sólo ante Oblak para definir con calidad y dejar a Lenglet con la misma cara que la de los aficionados rojiblancos que viajaron a Liverpool y la de los que estaban en casa. Seguro que alguno que llegó un poco tarde golpeó la televisión pensando que había un error en el marcador. No tardó en comprobar que la realidad era así de cruda. Es cierto que el de Anfield era un Atlético mentiroso. Un Atlético sin Julián, Baena, Almada, Hancko, Giménez y Cardoso, pero suficiente para no ir perdiendo de dos goles cuando casi no has roto ni a sudar. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  2. 2 Detenido el conductor del coche en el que murió la joven ilustradora de 26 años en Estepona
  3. 3 Un ladrón manda a la UCI a una mujer mayor que lo sorprendió cuando robaba en su casa en Málaga
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  6. 6

    Robert Redford, el «rubiales» de Mijas que huyó de Hollywood
  7. 7

    La Junta frena el hotel de cinco estrellas en el garaje Las Delicias de Málaga: este es el motivo
  8. 8 Una nueva vida para El Caracol, la histórica cafetería de La Victoria en Málaga
  9. 9 Contundente rechazo de hosteleros y empresarios de Málaga a la futura ley que prohibirá fumar en las terrazas
  10. 10

    El mercado de Salamanca cumple cien años: esta es su historia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Van Dijk arruina en el descuento la reacción del Atlético

Van Dijk arruina en el descuento la reacción del Atlético