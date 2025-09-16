Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jornada 1

Un error de bulto arruina el retorno del Villarreal a la Champions

El autogol de Luiz Júnior en el comienzo del duelo decide la victoria de un Tottenham sin alardes pero sólido

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Martes, 16 de septiembre 2025, 23:02

El Villarreal se fue de vacío en su retorno a la Champions, en un duelo muy cerrado, clásico de empate sin goles si no hubiera ... mediado un error de bulto del portero Luiz Júnior. Un centro lateral de Bergvall, que un flagrante fallo del guardameta brasileño convirtió en el 1-0, desniveló a las primeras de cambio un partido espeso y parejo. El Submarino Amarillo, con muchos problemas en el inicio de la jugada, cedió metros tras el mazazo y dejó el control de la pelota en manos del cuadro londinense. Eso sí, no renunció a la amenaza a la contra, con dos buenas opciones de Pépé y Buchanan, ambos sin puntería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La víctima del último accidente de tráfico mortal en Estepona: una joven ilustradora de 26 años
  2. 2

    Entierran sin identificar el cadáver del buzo decapitado de Fuengirola
  3. 3 Ya es oficial: ésta es la fecha en la que Arnold Schwarzenegger estará en San Diego Comic-Con Málaga
  4. 4 Un restaurante de Málaga, el más bonito de España para los usuarios
  5. 5 La mejor paella valenciana nacional se come en un restaurante de Málaga
  6. 6 Queda inconsciente tras una reyerta en Marbella en la que fue atacado con un casco y agredió con un martillo
  7. 7 Se busca a Marc, un menor de 14 años desaparecido en Rincón de la Victoria
  8. 8

    Limò, un restaurante italiano donde toda la carta es sin gluten, abre en Málaga
  9. 9

    Netanyahu lleva al límite el pulso con Hamás e invade Gaza City hasta hacerla «arder»
  10. 10 La policía investiga estafas en la reventa de entradas al concierto de Quevedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un error de bulto arruina el retorno del Villarreal a la Champions

Un error de bulto arruina el retorno del Villarreal a la Champions