Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La espectacular pelea entre Shurna y Balcerowski en la zona.

Ver 11 fotos
La espectacular pelea entre Shurna y Balcerowski en la zona. ACB PHOTOS

El Unicaja reaparece con una victoria sufrida en Lérida (88-89)

Pese a una renta de 15 puntos en el primer tiempo, se complicó la vida en un pobre tercer parcial y, liderado por Balcerowski, salió airoso de la contienda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:38

Comenta

Después de la primera ventana FIBA de selecciones de la temporada y en pleno proceso de recomposición de la plantilla (llegadas de Audige y Rubit, ... este sin poder debutar por bronquitis), era lógico dudar del Unicaja en su visita a un Hiopos Lleida que amaga con erigirse en equipo revelación de esta Liga Endesa. El cuadro malagueño salió airoso, pero sufrió de lo lindo en la segunda parte en un choque que pintaba de otra forma tras gozar de rentas de hasta quince puntos antes del intermedio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  3. 3 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  4. 4 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  7. 7 Cierra La Pachamama, el primer restaurante peruano que abrió en el Centro de Málaga
  8. 8 Mercadona cambia sus horarios en el puente de diciembre: estos son los días que abrirá y los que no
  9. 9 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía
  10. 10 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja reaparece con una victoria sufrida en Lérida (88-89)