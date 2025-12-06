El Unicaja reaparece con una victoria sufrida en Lérida (88-89)

Después de la primera ventana FIBA de selecciones de la temporada y en pleno proceso de recomposición de la plantilla (llegadas de Audige y Rubit, ... este sin poder debutar por bronquitis), era lógico dudar del Unicaja en su visita a un Hiopos Lleida que amaga con erigirse en equipo revelación de esta Liga Endesa. El cuadro malagueño salió airoso, pero sufrió de lo lindo en la segunda parte en un choque que pintaba de otra forma tras gozar de rentas de hasta quince puntos antes del intermedio.

Debutó Audige, pero con una breve rotación en el segundo cuarto, en el mejor momento del equipo, y tuvo que ser Balcerowski, con su récord de valoración en la ACB, 26 créditos y su mejor anotación de cajista (19 puntos), el que sostuvo al cuadro malagueño en muchos tramos del partido, acudiendo una y otra vez a la línea de tiros libres y con duelos muchas veces descompensados cerca del aro. Lo pasó mal el Unicaja, pero lo importante es que supo competir en los minutos de la verdad, a la espera de que se termine de armar un nuevo 'puzzle', y sumar otra victoria más antes de los meses más decisivos de la temporada.

De menos a más, al Unicaja no le llevó demasiado tiempo empezar a abrir diferencias en un choque que comenzó con imprecisiones, pero también con mucho ritmo, como se preveía. Es la idiosincrasia de este Hiopos Lleida ese plus de energía y de velocidad en sus acciones, pero una propuesta que encaja como una horma en la voluntad del cuadro malagueño, muy cómodo en este escenario. El equipo cajista arrancó liderado por Kalinoski, que llegó a anotar nueve puntos consecutivos de los suyos, pero todavía sin una buena defensa colectiva, lo que llevó al cuadro local a una renta máxima de 11-6, con un buen Diagne y un influyente Krutwig, sin la mejor versión de Goloman, duda toda la semana por un pequeño esguince.

El excajista Ejim, con 11 puntos en el tercer cuarto, metió al Hiopos en el partido, y debutó Audige, con una rotación corta

El Unicaja no dominaba en el rebote, pero empezaba a demostrar un gran acierto desde fuera, con el amplio rango de tiro de sus 'cuatros' y, pese a los errores de Duarte, tres consecutivos, el último de ellos resbalándose en el momento de saltar para la bandeja en una 'contra, se llegó al final del primer cuarto por delante (21-22) antes de su primer gran zarpazo en el encuentro.

Ese primer descanso resultó letal para el Hiopos. Del 23-22 inicial tras dos tiros libres de Goloman se pasó a ver una ventaja de hasta quince puntos del Unicaja (33-48), que pasó a hacerlo todo bien. Partiendo de una buena defensa, pudo correr a placer para anotar canastas muy fáciles, mantuvo su acierto en el triple y su actuación fue muy coral, impecable. El juego fluía de una forma muy fácil y la estadística del rebote, de las pocas que dominaba el equipo local, también se equilibraba.

Ampliar Un intento de triple de Agada, defendido por Djedovic. ACB PHOTOS

Balcerowski, en muchas acciones con ventaja cerca del aro ante rivales más pequeños, hizo mucho daño también, así como un aplicadísimo Djedovic, y el equipo ilerdense apenas avanzaba desde la línea de tiros libres, con un solo triple anotado en toda la primera parte, pero de únicamente siete intentos, y con un Batemon discreto.

Gerard Encuentra paró el partido con 22-29, a ocho minutos del descanso, cuando se estrenó un Audige gris, el último que quedaba en la rotación, pero todo fue a peor, y al intermedio se llegó con un 37-51, con todos los cajistas anotando excepto el debutante y un desacertado Duarte. El Hiopos, lastrado ya también con ocho pérdidas, tenía que mejorar mucho para tratar de meterse en el partido.

Parecía una renta para administrar sin demasiadas complicaciones, pero el duelo giró totalmente en el tercer cuarto. Mejoró la defensa local y apareció la maldición del exjugador. Ejim redujo casi en solitario la desventaja con 11 puntos de su cuenta ante la incapacidad del cuadro malagueño para detenerle, cerca del aro y desde el perímetro. Llegaron otros triples para el cuadro local, y aumentaron los decibelios en el Barris Nord, hasta entonces muy silenciado.

De forma insospechada el Unicaja se había complicado un partido que parecía muy bien encarrilado y aparecieron nuevos héroes locales, un Krutwig en su mejor papel de la temporada y la aportación menos prevista aún de Millán Jiménez. El ex del Valencia estuvo sensacional defendiendo y hasta con un triple afortunado para el 64-65 casi al final de este parcial.

Ampliar Kalinoski y Agada, con el balón sin control. ACB PHOTOS

Ver para creer. A la hora de la verdad el Hiopos nunca encontró la orilla, pese a lo que remó y a lo cerca que estuvo por momentos. Pero no llegó a la remontada, en parte por el papelón de Balcerowski haciendo daño una otra vez en la zona. Pese a algunos errores en los tiros libres y un gesto desafiante tras una canasta que le costó una antideportiva, oposita al MVP de la jornada.

Se fue de ocho (75-83) el Unicaja y parecía, ahora sí, respirar, pero dos canastones de un veterano siempre fiable como Shurna colocaron de nuevo a dos al Hiopos (83-85) a 1:56 del final. A 48 segundos, Walden falló un triple, pero capturó el rebote y colocó un tiro libre (84-87), y llegó una posesión clave de los locales tras desperdiciar un ataque el Unicaja con Kalinoski y Balcerowski. Díaz hizo falta a Walden a 8 del final, y este sólo metió uno de los tiros libres, Ese error y el acierto de Perry posterior en un 1+1 puso fin al sufrimiento. El triple de Shurna al tiempo que sonaba la bocina, fue anecdótico (88-89).

ESTADISTICAS DEL PARTIDO Hiopos Lleida 88 Min. Punt. Reb. Asist. Val. J. Batemon 13:46 7 0 2 6 C. Walden 21:29 3 4 1 -3 M. Ejim 21:31 17 5 0 14 C. Agada 22:53 7 5 3 -1 O. Paulí 29:22 9 4 3 15 K. Zoriks 07:41 0 1 0 -2 G. Golomán 05:10 4 0 0 6 A. Diagne 16:28 10 6 1 18 M. Sanz 02:51 0 0 0 -3 M. Jiménez 18:50 7 4 1 13 J. Shurna 22:30 13 3 1 13 C. Krutwig 17:29 11 2 4 16 Unicaja 89 Min. Punt. Reb. Asist. Val. T. Pérez 19:56 7 4 0 8 C. Audige 03:39 0 0 1 0 O. Balcerowski 26:48 19 9 3 26 J. Webb 22:31 8 3 0 6 T. Kalinoski 17:47 9 2 0 3 J. Barreiro 12:15 4 0 1 2 A. Díaz 21:03 5 2 3 8 N. Djedovic 13:54 8 0 1 8 E. Sulejmanovic 13:56 4 3 1 4 C. Duarte 19:47 10 2 5 11 K. Tillie 08:33 3 3 0 -3 K. Perry 19:51 12 1 5 16