Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ibon Navarro, este sábado en el Barris Nord. ACB Fotos
Liga Endesa

Ibon Navarro: «No puedes venir a Lleida y pensar que te vas a llevar un partido fácil»

«El final se define por pequeños detalles», expresa el vitoriano, que elogió al rival y a Ejim, uno de los nombres propios del encuentro

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 6 de diciembre 2025, 21:56

Comenta

El partido tuvo muchos colores e Ibon Navarro así lo expresó en su rutinaria valoración postpartido. Así retrató lo que dio de sí el encuentro, ... que lo decantaron los detalles y cayó del lado cajista. «Solo habían perdido un primer cuarto que era su seña de identidad y ahí hemos cumplido bien. Hemos tomado una ventaja importante en el segundo y en el tercero la entrada de Ejim les da energía y es muy importante para acercarse en el marcador y, bueno, el final del partido se define por pequeños detalles. Felicitar al Hiopos Lleida por el partido que han hecho y el ambiente que hay aquí, que es muy bueno para la Liga», expresó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Terremoto de Fuengirola: el segundo más grande en Málaga de los últimos 100 años
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 Una colisión frontal entre dos coches deja una persona fallecida y otra herida en Alcaucín
  4. 4 Muere Gonzalo Padrón, mano derecha de Celia Villalobos en su etapa como alcaldesa de Málaga
  5. 5 Nuevo millonario en Málaga: el cuponazo de la ONCE deja 6 millones en un solo cupón
  6. 6 Un muerto en un accidente múltiple que obliga a cortar la autovía en Marbella
  7. 7 Prisión para un ladrón por el brutal apuñalamiento a un hombre que lo sorprendió asaltando su chalé en Málaga
  8. 8 A prisión los dos detenidos por el asesinato del pequeño Luca en Almería
  9. 9 Tres muertos y seis heridos en una madrugada negra en las carreteras de Málaga
  10. 10 La dirección federal del PSOE recabó la versión de Navarro un día después de que la denuncia sobre presunto acoso sexual llegara a Fiscalía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Ibon Navarro: «No puedes venir a Lleida y pensar que te vas a llevar un partido fácil»

Ibon Navarro: «No puedes venir a Lleida y pensar que te vas a llevar un partido fácil»