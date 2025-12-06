El uno a uno del Hiopos Lleida-Unicaja
Sábado, 6 de diciembre 2025, 22:46
Alberto Díaz Base
7
Aporte lucidez y buena defensa en momentos importantes, y sacó con habilidad la quinta falta a Ejim.
|Minutos: 21:03
|Puntos: 5
|Rebotes: 2
|Asistencias: 3
Kendrick Perry Base
7
Buena dirección del partido y ganador del duelo ... ante Batemon, sacrificado por su entrenador.
|Minutos: 19:51
|Puntos: 12
|Rebotes: 1
|Asistencias: 5
Tyler Kalinoski Escolta
6
En su línea de eficacia. Fue el que comenzó más conectado el partido entre los de su equipo.
|Minutos: 17:47
|Puntos: 9
|Rebotes: 2
|Asistencias: 0
Jonathan Barreiro Alero
5
El peor valorado del Unicaja en la estadística del +/-, lo que habla esta vez de una actuación más discreta.
|Minutos: 12:15
|Puntos: 4
|Rebotes: 0
|Asistencias: 1
Nihad Djedović Alero
7
Aprovechando muy bien su tiempo en pista. Siempre con una buena lectura del juego.
|Minutos: 13:54
|Puntos: 8
|Rebotes: 0
|Asistencias: 1
Chris Duarte Alero
6
Su campaña está yendo de menos a más, y aunque estuvo discreto en el tiro, fue innegable su aportación en los tiros libres sacando continuas faltas, gracias a su atrevimiento. También repartió cinco asistencias.
|Minutos: 19:47
|Puntos: 10
|Rebotes: 2
|Asistencias: 5
Tyson Pérez Ala-Pívot
5
Aportó algún rebote y un triple importante en los minutos finales.
|Minutos: 19:56
|Puntos: 7
|Rebotes: 4
|Asistencias: 0
James Webb III Ala-Pívot
6
Un tanto irregular, tuvo aciertos y acciones de menor inspiración, y sufrió ante Ejim en el tercer parcial. Una labor a veces silenciosa la suya.
|Minutos: 22:31
|Puntos: 8
|Rebotes: 3
|Asistencias: 0
Emir Sulejmanović Ala-Pívot
5
Aunque es bastante regular, dentro de ella no fue uno de sus mejores días.
|Minutos: 13:56
|Puntos: 4
|Rebotes: 3
|Asistencias: 1
Killian Tillie Ala-Pívot
4
Desacertado. Mala carta de tiro y la sensación de que puede ofrecer más. Venía de debutar con Francia.
|Minutos: 08:33
|Puntos: 3
|Rebotes: 3
|Asistencias: 0
Olek Balcerowski Pívot
8
El mejor del partido. Acabó con su mejor valoración histórica en la ACB, con 26 puntos. Hizo mucho daño bajo el aro con ventaja en algunos emparejamientos y acudiendo mucho a la línea de tiros libres (ocho faltas recibidas), aunque no estuviera acertado del todo ahí.
|Minutos: -
|Puntos: -
|Rebotes: -
|Asistencias: -
