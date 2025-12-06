El uno a uno del Hiopos Lleida-Unicaja

Aporte lucidez y buena defensa en momentos importantes, y sacó con habilidad la quinta falta a Ejim.

Buena dirección del partido y ganador del duelo ... ante Batemon, sacrificado por su entrenador.

Minutos: 19:51 Puntos: 12 Rebotes: 1 Asistencias: 5

Tyler Kalinoski Escolta 6

En su línea de eficacia. Fue el que comenzó más conectado el partido entre los de su equipo.

Minutos: 17:47 Puntos: 9 Rebotes: 2 Asistencias: 0

Jonathan Barreiro Alero 5

El peor valorado del Unicaja en la estadística del +/-, lo que habla esta vez de una actuación más discreta.

Minutos: 12:15 Puntos: 4 Rebotes: 0 Asistencias: 1

Nihad Djedović Alero 7

Aprovechando muy bien su tiempo en pista. Siempre con una buena lectura del juego.

Minutos: 13:54 Puntos: 8 Rebotes: 0 Asistencias: 1

Chris Duarte Alero 6

Su campaña está yendo de menos a más, y aunque estuvo discreto en el tiro, fue innegable su aportación en los tiros libres sacando continuas faltas, gracias a su atrevimiento. También repartió cinco asistencias.

Minutos: 19:47 Puntos: 10 Rebotes: 2 Asistencias: 5

Tyson Pérez Ala-Pívot 5

Aportó algún rebote y un triple importante en los minutos finales.

Minutos: 19:56 Puntos: 7 Rebotes: 4 Asistencias: 0

James Webb III Ala-Pívot 6

Un tanto irregular, tuvo aciertos y acciones de menor inspiración, y sufrió ante Ejim en el tercer parcial. Una labor a veces silenciosa la suya.

Minutos: 22:31 Puntos: 8 Rebotes: 3 Asistencias: 0

Emir Sulejmanović Ala-Pívot 5

Aunque es bastante regular, dentro de ella no fue uno de sus mejores días.

Minutos: 13:56 Puntos: 4 Rebotes: 3 Asistencias: 1

Killian Tillie Ala-Pívot 4

Desacertado. Mala carta de tiro y la sensación de que puede ofrecer más. Venía de debutar con Francia.

Minutos: 08:33 Puntos: 3 Rebotes: 3 Asistencias: 0

Olek Balcerowski Pívot 8

El mejor del partido. Acabó con su mejor valoración histórica en la ACB, con 26 puntos. Hizo mucho daño bajo el aro con ventaja en algunos emparejamientos y acudiendo mucho a la línea de tiros libres (ocho faltas recibidas), aunque no estuviera acertado del todo ahí.