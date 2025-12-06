Ibon Navarro llega a las 200 victorias en la Liga Endesa

Ibon Navarro ha llegado este sábado a las 200 victorias en Liga Endesa. El técnico vitoriano las alcanza en su duodécima campaña en la competición, ... habiendo dirigido 393 partidos. Hasta ahora solo veinte entrenadores lo habían logrado. El último, Jaume Ponsarnau, hace pocas semanas.

200 victorias en la Liga ACB suma ya Ibon Navarro con su triunfo este sábado en Lérida (88-89), Se desglosan así: 18 en el Baskonia, 17 en el UCAM Murcia,15 en el Manresa y 97 en el Unicaja. Lleva, a su vez, 193 derrotas, con un 50,9% de partidos ganados.

Navarro debutó como primer entrenador en la Liga Endesa con el equipo de su ciudad, el Baskonia, a quien dirigió durante la temporada 2014-15. Posteriormente, entrenaría en Manresa, Murcia y Andorra. Y desde febrero de 2022 es el timonel del Unicaja, con el que ha conseguido casi la mitad de sus victorias.

97 victorias lleva Ibon Navarro en el Unicaja, siendo quinto en el 'ranking' histórico de entrenadores de la entidad, que lidera Javier Imbroda (132), seguido por Joan Plaza y Sergio Scariolo (118) y Bozidar Maljkovic (112).

Su balance global es de 200 victorias y 193 derrotas; un 50,9% de éxitos. Eso sí, con el Unicaja presenta un balance 97-60, un 66% de victorias. Ibon Navarro es, asimismo, el quinto entrenador del Unicaja en victorias ACB, pero con el segundo mejor porcentaje histórico. Solo Bozidar Maljkovic (67,5%) tuvo una eficacia mayor.