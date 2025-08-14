Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El fuego de Ourense llega a Zamora Efe

Los incendios de agosto dejan más de 115.000 hectáreas quemadas, tres muertos y miles de desalojados

El incendio traspasa ya a la provincia de Zamora y pone en peligro nuevas poblaciones, en una jornada marcada por la complicada Operación Salida antes del puente

A. S.

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:15

La ola de incendios de este mes de agosto en España deja ya más de 115.000 hectáreas arrasadas, tres personas muertas y miles de ... desalojados. La peor parte se la llevan Ourense, Zamora y Extremadura, donde el fuego avanza sin control. Las llamas han complicado también el inicio de la Operación Salida, puesto que 12 carreteras continúan cortadas, según ha informado la Dirección General de Tráfico, y la conexión ferroviaria entre Madrid y Ourense se ha visto interrumpida desde las 10.00 horas.

