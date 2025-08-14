Dos detenidos por provocar los incendios de Mombeltrán y Puercas
Se investiga a un tercer hombre como presunto autor del incendio de Filiel por una imprudencia
E. N.
Jueves, 14 de agosto 2025, 14:48
Agentes de la Guardia Civil de Castilla y León detuvieron esta mañana a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por ... imprudencia al provocar el incendio iniciado en la localidad zamorana de Puercas de Aliste y que afecta a unas 4.000 hectáreas, así como a otro, al que se detuvo el pasado martes, por provocar intencionadamente el fuego que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales abulenses de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.
Según informó la Guardia Civil en un comunicado remitido a Ical, la investigación desarrollada por los agentes del Seprona de la Comandancia de Zamora permitió identificar y detener al varón que, por una imprudencia, dio origen al fuego que permanece activo y provocó el desalojo de los vecinos de Puercas de Aliste, Ferreruela de Tabara, Losacio, Abejera, Riofrío de Aliste, Sarracín de Aliste, Valer, Bercianos de Aliste y Sesnández de Tábara.
Además, se investiga a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia al causar el incendio originado en la localidad leonesa de Filiel-Lucillo, que afectó a dos hectáreas.
La Guardia Civil continúa colaborando activamente con los dispositivos de extinción de los incendios activos en Castilla y León, así como con las evacuaciones, el traslado y el realojo de las poblaciones afectadas, para lo que participan diariamente unos 400 efectivos de Seguridad Ciudadana, USECIC, Seprona, GRS y Tráfico de la Guardia Civil de Castilla y León.
Asimismo, los agentes continúan con las gestiones e investigaciones de todos los incendios forestales con el fin de recabar indicios e informaciones necesarias para el esclarecimiento de las causas de los mismos, así como para identificar a los posibles autores, según informa 'El Norte de Castilla'.
A lo largo del año 2025, la Guardia Civil de Castilla y León ha realizado 88 investigaciones motivadas por incendios forestales, lo que ha originado la instrucción de 63 diligencias penales, fruto de las cuales 22 personas fueron investigadas y tres detenidas. Además, durante dicho periodo se han formulado casi 90 denuncias por infracciones administrativas a la normativa de incendios forestales.
