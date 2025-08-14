Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Agente de la Guardia Civil vigila un incendio. N. C.

Dos detenidos por provocar los incendios de Mombeltrán y Puercas

Se investiga a un tercer hombre como presunto autor del incendio de Filiel por una imprudencia

E. N.

Jueves, 14 de agosto 2025, 14:48

Agentes de la Guardia Civil de Castilla y León detuvieron esta mañana a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal por ... imprudencia al provocar el incendio iniciado en la localidad zamorana de Puercas de Aliste y que afecta a unas 4.000 hectáreas, así como a otro, al que se detuvo el pasado martes, por provocar intencionadamente el fuego que arrasó 2.200 hectáreas en los términos municipales abulenses de Cuevas del Valle, Mombeltrán y El Arenal.

