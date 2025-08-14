El PP hurga con los incendios en la herida del Gobierno en la falta de Presupuestos Los populares denuncian que haberse aprobado las Cuentas para este 2025 ahora habría cinco aeronaves más trabajando en la extinción de las llamas

María Eugenia Alonso Madrid Jueves, 14 de agosto 2025, 14:31

El PP achaca a la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para aprobar unos Presupuestos las dificultades con las que las fuerzas de emergencia están ... encontrándose estos días para combatir y extinguir la oleada de incendios que están asolando España. La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, cifró en cinco las aeronaves de extinción de fuegos que de llegarse a aprobar las Cuentas para este 2025 estarían ahora mismo luchando contra las llamas que se han cobrado ya la vida de tres personas. «No se puede hacer todo lo posible cuando tus presupuestos responden a una España ya pasada y no a las necesidades y emergencias de la España del año 2025», afirmó a las puertas de la sede nacional de Génova.

Los populares basan sus críticas en el supuesto contrato del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que blandió Fúnez, «para poder tener efectivos que den respuesta a la situación de incendios que iba a vivir España este verano». En uno de sus párrafos, se recoge que el total de aeronaves previstas en este expediente del año 2025 asciende a 42, »cinco menos« que las que se venían contratando hasta la fecha.

