Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha sido restablecida hacia las 10.00 horas de este jueves tras la ... inspección «satisfactoria» de Adif, que ha permitido que se volviera a reactivar la tensión para reiniciar el servicio ferroviario.

«Tras la revisión satisfactoria de la infraestructura y con la autorización previa del 112 Galicia, Adif restablece la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia», ha informado el administrador de la infraestructura a través de un mensaje en X.

Renfe comunicó a primera hora de la mañana de este jueves que continuaba interrumpida la circulación de trenes entre Galicia y Madrid debido a los incendios en la provincia de Ourense.

‼️🟢 Se restablece la circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid. Tren especial dispuesto a efectuar salida desde Madrid Chamartin, con dirección Zamora, Ourense y A Coruña. El resto de servicios irán restableciéndose de forma paulatina. Agradecemos su comprensión y… — InfoRenfe (@Inforenfe) August 14, 2025

La operadora anunció ayer que retomaría este jueves los servicios habituales en la circulación de trenes que unen Galicia con Madrid «si el incendio está controlado». Además, señaló que había programado trenes especiales para los usuarios que no habían podido viajar por la suspensión del servicio ferroviario.

La empresa pública indicó, en un mensaje en 'X', que el primer tren previsto que saldría sería a las 7.00 horas, desde Madrid con destino a A Coruña; y a las 8.00 horas para Ourense. «Quienes tengan billete para viajar mañana recibirán la información correspondiente por mensaje y por correo electrónico», avisó la compañía ferroviaria.

Adif explicó que no había podido garantizar la reanudación de la circulación ferroviaria interrumpida de nuevo por la proximidad de un incendio a la vía. Durante la tarde, técnicos de Adif inspeccionaron la infraestructura para valorar si se podría reanudar el servicio ferroviario, algo que por el momento está descartado.

La suspensión de los trenes generó acumulación de pasajeros en la estación madrileña de Chamartín, a quienes se les ha dado la opción de cambiar y anular sus billetes sin coste alguno.