Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Viajeros esperan en la estación de Chamartín este jueves en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Madrid y Galicia. EFE

Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif

Tras el comunicado de Renfe a primera hora de la mañana de este jueves explicando que la circulación de trenes entre Galicia y Madrid estaba interrumpida debido a los incendios en la provincia de Ourense, ahora vuelven a ponserse los trenes en marcha

EP

Jueves, 14 de agosto 2025, 10:37

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Galicia y Madrid ha sido restablecida hacia las 10.00 horas de este jueves tras la ... inspección «satisfactoria» de Adif, que ha permitido que se volviera a reactivar la tensión para reiniciar el servicio ferroviario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 «Encerrados» en sus casas por una colonia «descontrolada» de gatos en Rincón de la Victoria
  3. 3 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  4. 4 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  5. 5 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años
  6. 6

    Teresa Porras: «Los ciudadanos decidirán si desaparece la feria del Centro»
  7. 7 Cuatro malagueños salvan la vida tras toparse con un incendio cuando circulaban por una autovía en Galicia
  8. 8 La feriante de los coches de choque de Valle de Abdalajís se defiende: «Si no pudiera seguir, desmontaría y me iría»
  9. 9 Málaga busca conductores para la grúa municipal: ampliará la bolsa de trabajo
  10. 10 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif

Restablecida la circulación del AVE Galicia-Madrid tras la inspección favorable de Adif