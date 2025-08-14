Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las llamas avanzan cerca de la población leonesa de Herreros de Jamuz. Peio García

El incendio de León y Zamora, camino de convertirse en el peor de la historia de España

Las primeras estimaciones de la superficie quemada se cifran en 37.000 hectáreas calcinadas en un fuego que se inició el domingo en Molezuelas y saltó el lunes a la comarca de la Valdería

Borja Pérez

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:15

La provincia de León está viviendo en este mes de agosto una de las mayores catástrofes que se recuerdan. Montes arrasados, animales, viviendas y vehículos ... calcinados, miles de personas evacuadas, varios heridos e, incluso, una persona fallecida son los principales afectados del incendio que va camino de situarse como el peor en la historia del país desde que se llevan a cabo registros.

