Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aspecto del paraje natural de Las Médulas quemado por el incendio. AFP

Diez de los trece fuegos de León, incluido el de Las Médulas, son obra de pirómanos

El Gobierno de Castilla y León se compromete a recuperar este paraje patrimonio de la humanidad y cree que las minas romanas no habrían sufrido daños

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Lunes, 11 de agosto 2025, 19:24

Las temperaturas tórridas de la segunda ola de calor del verano no dan tregua y avivan el avance de incendios forestales de punta a punta ... de la península. Este martes había fuegos de alto riesgo en Orense, Zamora, Ávila, Aragón, Navarra y Cádiz, entre otros territorios, pero las llamas seguían cebándose especialmente con la provincia de León, con buena parte del país atento a los daños causados por el fuego declarado el sábado en Las Médulas, el paraje natural que acoge las minas de oro a cielo abierto excavadas por los romanos y cuya relevancia llevó a que fuese declarado patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  4. 4 Fallece un ciclista de 67 años en la carretera de Alhaurín el Grande
  5. 5 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  6. 6 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  7. 7 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  8. 8 El aviso de un funcionario de la Seguridad Social: «Tu vida laboral no refleja tus años reales de cotización»
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10 Cómo actuar (y qué evitar) ante una picadura de medusa en la playa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Diez de los trece fuegos de León, incluido el de Las Médulas, son obra de pirómanos

Diez de los trece fuegos de León, incluido el de Las Médulas, son obra de pirómanos