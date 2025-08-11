El incendio que devora Las Médulas: «No ardió el pueblo entero de casualidad»

«No ardió el pueblo enteró de casualidad». Las palabras del alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, muestran la desolación de los vecinos de Las Médulas, ... el pueblo que alberga el Patrimonio de la Humanidad declarado por la Unesco que cada año recibe a miles de turistas. «Está todo ardido alrededor y no queda nada más que arder», lamenta sobrecogido.

El primer edil aseguraba alrededor de las diez de la mañana de este lunes, 11 de agosto, que la situación «está estable» aunque los vecinos permanecen todavía evacuados y alojados en otras viviendas ante el riesgo de que el incendio pueda reproducirse. «No dejan pasar a la gente porque hay rescoldos aún ardiendo que podrían volver a reproducir fuego en algunos puntos».

El incendio provocó daños en el edificio del Aula Arqueológica. «Ardieron ayer un poco las paredes», señala Fernández. Las llamas afectaron también a cinco casas de pueblo, «algunas en las que no había gente pero que hasta hace poco habían estado viviendo en ellas, hay una que es de gente que es de fuera, estaban en Bilbao, y le ardió toda», explicó.

En la vecina localidad de Carucedo las llamas no afectaron directamente a ninguna vivienda pero sí provocaron daños en varias instalaciones. «Un ejemplo es mi casa que todo alrededor ardió menos la casa, los gallineros..., el fuego pasó al lado, porque estaban los de la UME allí que yo creo que fueron quienes la salvaron». Un episodio que sucedió cuando los vecinos ya habían sido evacuados.

En el pueblo de Las Médulas se mantiene un retén con un coche del Ayuntamiento y varios vecinos «que pueden ayudar a que no vuelva a reproducirse el fuego», apunta el alcalde, siempre en colaboración y siguiendo las órdenes de los efectivos de la UME, Guardia Civil y Bomberos desplazados a la zona para combatir el fuego, según informa ElBierzonoticias.

Precisamente a las siete de la mañana de este lunes, 11 de agosto, los bomberos de Ponferrada «evitaron que prendiese una casa donde está viviendo gente en el mismo pueblo de Las Médulas», señala el regidor.

«Una situación de desastre»

Alfonso Fernández destaca los momentos «de angustia» que los vecinos están viviendo y que han venido a romper la tranquilidad de un pueblo que vivía uno de sus momentos álgidos con la llegada de turistas y visitantes coincidiendo con las vacaciones de verano para visitar Las Médulas, uno de las visitas obligadas a la comarca del Bierzo.

«Cuando hay algo así hay un momento que tratas de salvar la vida, que es lo que te dicen todos los efectivos que estaban allí, y después ahora viene la segunda que vendrá el bajón, gente que está echando la culpa a todo el mundo...», asevera.

El regidor se muestra sobrecogido por un incendio que ha dejado el pueblo asolado y a los vecinos desolados. «Lo que sí es cierto es que hemos tenido que estar al frente de esta situación de desastre que nos deja desquiciados, que pierdes la noción de la tranquilidad que vives en los pueblos».El alcalde de Carucedo recuerda una situación similar que se vivió hace unos años «cuando el fuego se acercó bastante a la zona de Médulas». Un fuego que casualmente y al igual que el de este domingo, 10 de agosto, entró también desde Yeres, si bien en este caso un cambio de viento originó el desastre. «Unos rescoldos de fuego que estaban controlados pero cambió el viento, se metió por la zona del Lago Sumido que está toda de pastizales y se nos metió en el pueblo», concluyó.