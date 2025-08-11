Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bomberos trabajan para extinguir el incendio en Molezuelas de la Carballeda. EP

El incendio de Zamora arrasa ya 3.500 hectáreas

El fuego ha obligado a pasar la noche fuera de sus casas a 850 personas de los municipios de Molezuelas de la Carballeda, Uña de Quintana, Cubo de Benavente y Congosta

EP

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:01

El incendio de Molezuelas de la Carballeda (Zamora) declarado ayer domingo ha arrasado 3.500 hectáreas, según el primer balance de la Junta sobre el ... impacto de las llamas, que se originaron a las 14.25 horas, y que han afectado una importante cantidad de terreno, fundamentalmente compuesto por pasto y roble.

