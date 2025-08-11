Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una de las seis casas afectadas por el incendio en Médulas. ICAL

«Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»

El consejero de Medio Ambiente de la Junta asegura tras la reunión del CECOPI en León que 10 de los 13 incendios podrían ser provocados y que tres, con 724 personas desalojadas, «preocupan de forma especial»

Alberto P. Castellanos

Lunes, 11 de agosto 2025, 13:46

Tras una larga reunión con la presencia de numerosos técnicos y administraciones, el CECOPI de León ha informado del estado de los trece incendios activos ... en la provincia y el que ha entrado por el sur desde el límite con Zamora. Este último, aunque con nivel 2 de alerta, se da por estabilizado y no presenta llama tras haber afectado a una vivienda en Cubo de Benavente (Zamora) y dos naves industriales ya en la provincia leonesa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Arrestada por apuñalar a su pareja, también detenido por romperle una botella en la cara en un hotel de Málaga
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Sorpresa en el cielo: Una espectacular bola de fuego «artificial» cruza Málaga y Andalucía
  5. 5 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  6. 6 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  7. 7 Málaga rozará los 40 grados pero no estará en aviso por calor este lunes
  8. 8 El fraude de la factura con el IBAN cambiado: un clásico que hace estragos entre las pymes
  9. 9

    «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»
  10. 10

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»

«Son pirómanos actuando en León de forma coordinada, es terrorismo ambiental»