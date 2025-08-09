Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los bomberos han permanecido toda la noche en la Mezquita-Catedral de Córdoba Efe

La Mezquita-Catedral de Córdoba reabre sus puertas a las visitas tras el incendio de este viernes

La zona afectada por el fuego está acotada, pero se pueden ver a lo lejos los efectos del incendio en la capilla donde se originó el siniestro

Javier Varela

Javier Varela

Sábado, 9 de agosto 2025, 09:36

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha abierto sus puertas este sábado (a las 8:30 horas) con normalidad tras el incendio declarado este viernes en ... una de sus capillas laterales. Según ha informado el Cabildo Catedral, el incendio quedó totalmente extinguido pasada la medianoche (0:17 horas) y durante toda la noche han permanecido una dotación de bomberos enfriando el lugar y en tareas de vigilancia. Mientras tanto, el personal de mantenimiento del monumento han trabajado en tareas de limpieza, para que la Mezquita-Catedral pudiera abrir sus puertas con normalidad.

