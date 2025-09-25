Títeres, zombies y ciencia para disfrutar con niños del fin de semana en Málaga

Planes en familiaTíteres, zombies y ciencia para disfrutar con niños del fin de semana en Málaga
La esperada San Diego Comic-Con Málaga toma el Palacio de Ferias durante cuatro día
Málaga
Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05
Del jueves al domingo
San Diego Comic-Con Málaga
Se acabó la cuenta atrás. La esperada San Diego Comic-Con Málaga llega al Palacio de Ferias durante cuatro días, en los que habrá 120. ... 000 visitantes de más de 20 países diferentes. Cada día se abrirán las puertas a las 10,00 horas, aunque cada actividad tiene ya una hora fijada. Numerosos rostros conocidos estarán presentes en esta cita, que tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella. Más detalles
Viernes
La Noche Europea de los investigadores
La Noche Europea de los Investigadores tomará este viernes el Centro de Málaga con más de 300 investigadores y medio centenar de actividades desde las 17.30 horas hasta la medianoche. La decimocuarta edición cuenta con cinco espacios diferentes para las múltiples propuestas.
El Paseo del Parque, donde se ofrecerán 24 talleres dirigidos al público infantil y juvenil; el Rectorado, que acogerá ocho sesiones temáticas con 24 microencuentros en 'Ciencia en pequeñas dosis' y 'Divulgatón', un maratón de conferencias divulgativas; el Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque, con cuatro mesas de debate; la Sociedad Económica de Amigos del País, donde se celebrarán ponencias sobre el cambio climático organizadas por la Academia Malagueña de las Ciencias; y el Centro Oceanográfico de Málaga, con tres visitas guiadas de previa reserva. Más detalles
Hasta el domingo
'The Burger Cup', en Alhaurín de la Torre
El recinto ferial de Alhaurín de la Torre acoge por primera vez 'The Burger Cup', un campeonato gastronómico que se define como «el torneo burger más bestia del país». Será del jueves al domingo y podrá catarse las originales hamburguesas de nueve marcas de distintos puntos del país. Más información
Sábado
'Survival Zombie', juego de rol en vivo
Los zombis tomarán el centro comercial Plaza Mayor de Málaga este sábado con 'Survival Zombie', el mayor juego de rol en vivo de Europa con una propuesta dirigida a todos los públicos. El juego durará más de seis horas y se desarrollará en todo el recinto comercial, a partir de las once de la noche. Más información
Domingo
Títeres: 'La princesa y el dragón'
El dragón Artimañas amenaza con destruir el Reino de Tranquilia si no le entregan a la princesa Valentina. Ella decide ir a «cantarle las cuarenta» pero su padre, el rey Kalmodio, se lo impide. Rimas, el jardinero enamorado de la princesa Valentina, se ofrece voluntario para apaciguar al insolente Dragón empuñando como única arma su arpa y sus poemas... Ese es el punto de partida del espectáculo de títeres 'La princesa y el dragón', que llega este domingo. Habrá dos funciones, a las 11 y las 13 horas, y el precio de las localidades es de 8 euros.
Sohrlin Andalucía
'Imagine. El camino hacia los sueños'
El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.
