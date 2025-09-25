Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'La princesa y el dragón', este domingo en el Echegaray.

Planes en familia

Títeres, zombies y ciencia para disfrutar con niños del fin de semana en Málaga

La esperada San Diego Comic-Con Málaga toma el Palacio de Ferias durante cuatro día

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:05

  1. Del jueves al domingo

    San Diego Comic-Con Málaga

Se acabó la cuenta atrás. La esperada San Diego Comic-Con Málaga llega al Palacio de Ferias durante cuatro días, en los que habrá 120. ... 000 visitantes de más de 20 países diferentes. Cada día se abrirán las puertas a las 10,00 horas, aunque cada actividad tiene ya una hora fijada. Numerosos rostros conocidos estarán presentes en esta cita, que tendrá a Arnold Schwarzenegger como invitado estrella. Más detalles

Top 50
  1. 1 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  2. 2 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  3. 3 Llegan a Málaga las primeras lluvias del otoño: estas son las zonas con más probabilidad de agua
  4. 4

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  5. 5 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches
  6. 6 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  7. 7 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  8. 8 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  9. 9 Menor detenido por asesinato en Fuengirola: uno de los implicados en el crimen murió en otro tiroteo con la Policía
  10. 10 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes

