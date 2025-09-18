Los investigadores de la Universidad de Málaga salen a la calle a reivindicar que la ciencia es divertida

El próximo viernes 26 de septiembre, el Centro de Málaga va a estar repleto de ciencia. La Noche Europea de los Investigadores, que estará celebrándose ... simultáneamente en otras 400 ciudades del continente, toma la capital con más de 300 investigadores y medio centenar de actividades desde las 17.30 hasta que llegue la medianoche. «Hace 14 años que lo celebrábamos en la Facultad de Derecho y hoy estamos abarcando las calles de la ciudad. Esto es una seña de identidad para que los niños y jóvenes puedan estar más cerca de la investigación», valoró con entusiasmo la jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA, Rosario Moreno-Torres.

La decimocuarta edición cuenta con cinco espacios diferentes para las múltiples propuestas. El Paseo del Parque, donde se ofrecerán 24 talleres dirigidos al público infantil y juvenil; el Rectorado, que acogerá ocho sesiones temáticas con 24 microencuentros en 'Ciencia en pequeñas dosis' y 'Divulgatón', un maratón de conferencias divulgativas; el Eduardo Ocón, en el Paseo del Parque, con cuatro mesas de debate; la Sociedad Económica de Amigos del País, donde se celebrarán ponencias sobre el cambio climático organizadas por la Academia Malagueña de las Ciencias; y el Centro Oceanográfico de Málaga, con tres visitas guiadas de previa reserva.

Las calles del Centro también contarán con dos rutas para profundizar en el patrimonio y la relación entre turismo y problemática socioeconómica, urbana y paisajística. «Una de ellas está dedicada a las casas palacio de la Alameda Principal», apuntó Rosario Moreno-Torres. El programa está dirigido a todas las edades para fomentar las vocaciones científicas como uno de los ejes imprescindibles para la vida cotidiana.

Ampliar Migue Fernández

Esencia de la universidad pública

«Este es un día precioso porque hay que reivindicar que la investigación siempre se devuelve a la sociedad y que es la esencia de la universidad pública», recalcó el rector de la UMA, Teodomiro López, que presidió el acto acompañado por el vicerrector de Investigación y Divulgación Científica, Pedro Jesús Maireles; la secretaria general de la Delegación Provincial de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, María Jesús Vera Carrillo; la directora general de Fundación Descubre, Teresa Cruz Sánchez; el responsable de Educación en Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig, y la investigadora y docente de la UMA Inés Moreno González.

Los catorce años de celebración de la Noche Europea de los Investigadores en Málaga han evolucionado a la par que la ciudad, la investigación y la propia divulgación del conocimiento. Ahora, como recalcaron los ponentes de la presentación del evento, «se ofrecen experiencias y emociones científicas», apuntó Teresa Cruz Sánchez. Con esta Noche Europea se acerca la ciencia a la ciudadanía de una forma divertida y amena e incluso, según afirman desde la UMA, la mitad de los asistentes «no suele haber acudido nunca» a una actividad científica e investigadora. Como resaltó Pedro Jesús Maireles: «La ciencia no pertenece a quien la produce, sino a todo el que se beneficia y disfruta de ella».