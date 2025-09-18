Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Presentación de la Noche Europea de los Investigadores, este jueves en el Rectorado. Migue Fernández

Los investigadores de la Universidad de Málaga salen a la calle a reivindicar que la ciencia es divertida

La Noche Europea de los Investigadores se celebra el viernes 26 con medio centenar de actividades en diversas ubicaciones del Centro de la ciudad

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:46

El próximo viernes 26 de septiembre, el Centro de Málaga va a estar repleto de ciencia. La Noche Europea de los Investigadores, que estará celebrándose ... simultáneamente en otras 400 ciudades del continente, toma la capital con más de 300 investigadores y medio centenar de actividades desde las 17.30 hasta que llegue la medianoche. «Hace 14 años que lo celebrábamos en la Facultad de Derecho y hoy estamos abarcando las calles de la ciudad. Esto es una seña de identidad para que los niños y jóvenes puedan estar más cerca de la investigación», valoró con entusiasmo la jefa del Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica de la UMA, Rosario Moreno-Torres.

