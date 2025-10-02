Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El queso, protagonista en Teba este fin de semana. Fotolia

Agenda de ocio

Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga

Eventos solidarios, teatro y conciertos coinciden eeste fin de semana, en el que Cártama y Cútar vuelven al pasado

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:10

  1. Este fin de semana

    S!ngulares, en el Cervantes

El ciclo S!ngulares vuelve al Teatro Cervantes, con actuaciones hasta el próximo día 11. Este fin de semana actuarán María Terremoto (jueves 2), María ... Peláe (viernes 3), Bebe (sábado 4) y Sílvia Pérez Cruz (domingo 5). Estos son los precios de las entradas:

Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga