Quesos, sopas, cervezas y más ingredientes para empezar octubre en Málaga

El ciclo S!ngulares vuelve al Teatro Cervantes, con actuaciones hasta el próximo día 11. Este fin de semana actuarán María Terremoto (jueves 2), María ... Peláe (viernes 3), Bebe (sábado 4) y Sílvia Pérez Cruz (domingo 5). Estos son los precios de las entradas:

María Terremoto. Jueves 2 octubre, de 11 a 32 euros.

María Peláe. Viernes 3 octubre, de 16 a 48 euros.

Bebe. Sábado 4 octubre, de 18 a 54 euros.

Silvia Pérez Cruz. Domingo 5 octubre, de 18 a 54 euros.

Viernes REDFriday en La Térmica

La Térmica celebra este viernes el último RED Friday del año. Contará con las actuaciones de los grupos El Buen Hijo, La Plata, Bonaerense y el cantautor malagueño Desmelenao. Las sesiones de Dj correrán a cargo de Jay Luna, Dj Téllez y Meli Meli, fundador de Bicheo. El espacio de microteatro contará con tres pases (18.30, 19.30 y 20.30 horas) de 'Carroza, Epifanía I,II & III', de Ventura Díaz y Pedro Ocaña. En la sala 005 habrá un solo pase de 'Soy una feria', de Ramírez Florido, y 'Hoja y guarda', de Delia Boyano. En la Cápsula de Moda se hablará de la belleza real gracias a la firma Gisela y la participación de la modelo Pino Montesdeoca.

Y las artes plásticas estarán representadas por la intervención de pintura en directo de Play in Colors, las viñetas de Omar Janaan y la colectiva 'RARA. Residencia de Arte'. Para asistir es necesario haber recogido invitaciones previamente.

Viernes y sábado 'La mujer fantasma', en el Soho

Cuatro maestras a finales de los años 70 llevan una vida intensa y melancólica, marcada por el cuidado de sus padres y de sus hijos, por los desengaños amorosos y por los desafíos que les provocan sus alumnas. Sin embargo, aparece una mujer fantasma y su irrrupción es la puerta de entrada a otro mundo: el del pasado, el de la memoria. Este es el punto de partida de 'La mujer fantasma', que llega este viernes y el sábado al Teatro del Soho Caixabank. El precio de las entradas es de 25 a 35 euros.

Del viernes al domingo Oktoberfest en Algarrobo Costa

El Centro Internacional de Algarrobo Costa será el escenario de la popular fiesta de la cerveza de esta localidad, que se celebrará del viernes 3 al domingo 5 de octubre. Durante esos tres días se podrá disfrutar de música en directo, cerveza alemana y comida típica tanto germana como nacional, además de numerosas sorpresas. Más detalles

Sábado I Festival Málaga contra el cáncer

La plaza de toros La Malagueta acoge este sábado el I Festival Málaga contra el cáncer, que ofrecerá música, solidaridad y diversión desde las 12 de la mañana hasta la medianoche. Artistas como Free Soul Band, Super Heavy Sound, Sr. Mirinda, The Coovers, Spotifay, Suzette Monchrief, Fulanoides, Rock ´N´ Ríos, María Cortés y 90.Roll y los djs Toni Logan y Yeknomblack participarán en esta iniciativa, que recaudará fondos para las distintas asociaciones que forman la Agrupación Malagueña Unidos contra el cáncer. Las entradas, a diez euros, pueden adquirirse en unidoscontraelcancermlg.es y entradium.com.

Sábado y domingo Feria del queso artesano de Teba

Teba celebra este fin de semana su popular Feria del Queso Artesano, que alcanza su XXIV edición con la participación de más de medio centenar de queserías andaluzas y denominaciones de origen más relevantes de la Península Ibérica. Los 55 puestos del mercado abrirán sus puertas el sábado desde las 10.00 hasta las 19.00 horas y el domingo desde las 10.00 hasta las 18.00 horas. Además de degustaciones y venta directa de quesos, los visitantes podrán disfrutar de productos típicos de la gastronomía local, como embutidos, miel, vinos y repostería. Más detalles

Este fin de semana Agenda de conciertos

La agenda musical de este primer fin de semana de octubre ofrece una variedad amplia de conciertos. A La Trinchera llegará este jueves Métrika, el viernes el rap latino de Sara Hebe y el sábado habrá tributos a Guns N' Roses, Bon Jovi y Whitesnake. En la París 15 actuarán el viernes el artista argentino de reggae Dread Mar I y el sábado El duende callejero. Uno de los conciertos destacados se dará en el Selvatic Fest, que recibirá al colombiano Manuel Turizo y su 'Apartamento 201' el sábado, día en el que estará en La Cochera Baile an salsa, que recogerá el testigo de Antónimo.

Sábado y domingo Fiesta del Monfí en Cútar

Un año más, el municipio axárquico de Cútar rememora su pasado andalusí con la XXI Fiesta del Monfí. La festividad, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación, ofrece un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y de ocio. Más información

Del viernes al domingo XV Noches de la Bella Jarifa en Cártama

También Cártama dará un salto en el pasado este fin de semana con las XV Noches de la Bella Jarifa, que cumplen su edición número 15. Entre otras actividades, del viernes al domingo se podrá disfrutar de un zoco medieval y de una amplia programación con espectáculos, música, teatro, danza y gastronomía. Además, el sábado se celebrará el XXI Festival de Flamenco José Hurtado 'Ramoliche' y el Parque Santo Cristo albergará la VII Feria de Minerales de Cártama.

Hasta el domingo Ruta de la Tapa en El Perchel

El Perchel vuelve a ofrecer lo mejor de su gastronomía en tamaño reducido hasta este domingo con la celebración de su IV Ruta de la Tapa, que contará con la participación de ocho establecimientos de la zona. Más detalles

Domingo Donación de pelo en Muelle Uno

La solidaridad tomará este domingo Muelle Uno, que se suma a la celebración del 12 aniversario de la asociación Mechones Solidarios. Además de donar pelo, habrá sesiones de maquillaje y de masajes, por un donativo de 5 euros. No hay longitud mínima para donar, aunque si se quiere colaborar en la confección de pelucas se piden unos 30 centímetros (también para niñ@s).

Feria de Torrox

Torrox está de feria hasta el domingo, y contará con las actuaciones de Tamara Jerez, Morochos, OBK y Demarco, entre otras. El pregonero será el empresario Juan José Martín, gerente del céntrico Estanco Gonzalo, y el cartel anunciador es obra del diseñador gráfico de Cártama Juan Francisco Espinosa. En la feria también actuarán el humorista Manolo Sarria, los cantantes Erika Leiva, Tamara Jerez y Manuel Orta, y los componentes del espectáculo 'Se llama copla. El Reencuentro', además de otros grupos locales y dj's. Más detalles