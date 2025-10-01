Mercados gastronómicos, históricos y artesanales en Málaga este primer fin de semana de octubre

Buenas noticias para los que quieran ir este fin de semana de mercadillos, porque la ruta que se va a poder visitar es bastante amplia. ... Para los fans de Playmobil, llega la cita mensual al Málaga Factory (parque comercial Málaga Nostrum), que celebra su popular Mercadillo de los Clicks de 10 a 20 horas como el primer sábado de cada mes. Otro fijo de estas fechas, pero en la provincia, es el mercado agro-artesanal en Genalguacil organizado por la asociación Genial Genal, que tendrá lugar de las 12 a las 18 horas en la plaza del municipio.

Además, varias celebraciones que coinciden en la provincia este primer fin de semana de octubre también cuentan con mercadillos entre sus actividades. Es el caso, por ejemplo, de Teba, que organiza una nueva edición de su famosa Feria del Queso Artesano. También habrá un mercado gastronómico en Álora, con motivo de su Día de las Sopas Perotas (el sábado). Y por supuesto, también ofrecerán interesantes bazares que visitar Cútar y Cártama, que celebran su Fiesta del Monfí y Noches de la Bella Jarifa, con las que dan un salto atrás en el tiempo y rememoran su pasado andalusí.

El domingo habrá una nueva edición del Zoco de Muelle Uno, que será de las 11 a las 19 horas y que se celebrará en paralelo al Mercado de Otoño, abierto hasta el próximo 16 de noviembre todos los días, de 10 a 22 horas. Y en Marbella también el día 5 se podrá visitar otro de los 'fijos' del inicio de cada mes: el rastrillo benéfico de Horizonte Proyecto Hombre, que tomará el Parque de la Alameda desde las 10 hasta las 19:30 horas.