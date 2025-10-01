Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Voilà', este domingo en el Teatro Echegaray.

Planes en familia

Circo, música y teatro para disfrutar con niños del fin de semana en Málaga

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:29

  1. Sábado y domingo

    'De cuentos, el musical'

'De Cuentos, el Musical' es un espectáculo familiar lleno de música, humor y emoción, que recuerda las historias más entrañables con un giro actual. ... El show recorre castillos de fantasía y bosques hechizados con coreotrafías y voces en directo. El espectáculo podrá verse este sábado en el Auditorio Municipal de Benalmádena a las 20 horas y el domingo en el mismo escenario a las 18.

