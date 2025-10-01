Circo, música y teatro para disfrutar con niños del fin de semana en Málaga

'De Cuentos, el Musical' es un espectáculo familiar lleno de música, humor y emoción, que recuerda las historias más entrañables con un giro actual. ... El show recorre castillos de fantasía y bosques hechizados con coreotrafías y voces en directo. El espectáculo podrá verse este sábado en el Auditorio Municipal de Benalmádena a las 20 horas y el domingo en el mismo escenario a las 18.

Domingo 'Voilà', en el Echegaray

Dani se presenta ante Fran, el nuevo maestro de la escuela, para hablarle de su hijo de ocho años: un niño con ciertas dificultades para poder entablar relaciones sociales con los otros compañeros. Fran, lejos de ver esa diferencia de personalidad como un inconveniente, le muestra un panorama completamente enriquecedor y lleno de posibilidades. Este es el argumento de 'Voilà', la obra de teatro infantil que llega este domingo al Echegaray. Habrá dos funciones, a las 11 y las 13 horas, y el precio de las localidades es de 8 euros.

Este fin de semana Playmobil y más mercadillos

Para los fans de Playmobil, llega la cita mensual al Málaga Factory (parque comercial Málaga Nostrum), que celebra su popular Mercadillo de los Clicks de 10 a 20 horas como el primer sábado de cada mes. Otro fijo de estas fechas, pero en la provincia, es el mercado agro-artesanal en Genalguacil, y hay muchoas más: esta es la guía completa

Sábado y domingo Fiesta del Monfí en Cútar

Un año más, el municipio axárquico de Cútar rememora su pasado andalusí con la XXI Fiesta del Monfí. La festividad, declarada de Singularidad Turística Provincial por la Diputación, ofrece un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y de ocio. Más información

Del viernes al domingo XV Noches de la Bella Jarifa en Cártama

También Cártama dará un salto en el pasado este fin de semana con las XV Noches de la Bella Jarifa, que cumplen su edición número 15. Entre otras actividades, del viernes al domingo se podrá disfrutar de un zoco medieval y de una amplia programación con espectáculos, música, teatro, danza y gastronomía. Además, el sábado se celebrará el XXI Festival de Flamenco José Hurtado 'Ramoliche' y el Parque Santo Cristo albergará la VII Feria de Minerales de Cártama.

Hasta el domingo Feria de Torrox

Torrox está de feria hasta el domingo, y contará con las actuaciones de Tamara Jerez, Morochos, OBK y Demarco, entre otras. El pregonero será el empresario Juan José Martín, gerente del céntrico Estanco Gonzalo, y el cartel anunciador es obra del diseñador gráfico de Cártama Juan Francisco Espinosa. En la feria también actuarán el humorista Manolo Sarria, los cantantes Erika Leiva, Tamara Jerez y Manuel Orta, y los componentes del espectáculo 'Se llama copla. El Reencuentro', además de otros grupos locales y dj's. Más detalles

Sohrlin Andalucía 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' sigue en Málaga. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6, en Málaga capital. Entradas desde 22,5 euros.

Hasta el 19 de octubre El Circo Quirós, en el recinto ferial

El Circo Quirós levanta su gran carpa en el recinto ferial de Málaga, donde permanecerá hasta el próximo 19 de octubre. Ofrecerá funciones diariamente y los días 3, 9 y 12, ofrecerá encuetradas con descuentos por el día del espectador. El precio de las localidades es de 9 euros en adelante.