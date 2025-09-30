Cervezas y sorteos en la Oktoberfest de Algarrobo Costa
El Centro Internacional de la localidad acoge la celebración del viernes 3 al domingo 5 de octubre
Málaga
Martes, 30 de septiembre 2025, 19:09
El Centro Internacional de Algarrobo Costa será el escenario de la popular fiesta de la cerveza de esta localidad, que se celebrará del viernes 3 ... al domingo 5 de octubre. Durante esos tres días se podrá disfrutar de música en directo, cerveza alemana y comida típica además de numerosas sorpresas.
Entre otras actividades, habrá un sorteo de un jamón y una garrafa de aceite (domingo, 17 horas) y se regalará una cerveza a los que vayan ataviados con trajes típicos germanos (600 en total). Además, también se desarrollará un concurso de resistencia de jarra con premio especial.
La música ocupará un lugar importante también en esta Oktoberfest, que arrancará el viernes con las actuaciones de Los Delcapo (20 horas), Queen Live (22 horas) y posteriormente DJ Worzel. El sábado, la inauguración oficial de la jornada será a las 13 horas , y a continuación actuarán Dúo Corazón & DJ Worzel (13.30 horas), Dany Moré (17 horas), de nuevo Dúo Corazón & DJ Worzel (18 horas) mientras que Money Makers pondrá el broche final al día a partir de las diez de la noche.
El domingo, podrá disfrutarse de las actuaciones de Dúo Corazón & DJ Worzel (13 horas) y de Alikindoy (17 horas).
