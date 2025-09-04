Aviones, velas y ajoblanco en el primer fin de semana de septiembre en Málaga

Carratraca invita a disfrutar este fin de semana de su Embrujo Andalusí, que iluminará las noches de la localidad durante sus tres días de celebración ... con 15.000 velas. Un gran zoco, pasacalles, exposiciones y puestos de gastronomía son algunas de las actividades que ofrece, sin olvidar la música. Más detalles

Hasta el domingo Feria y Fiestas de Pedro Romero en Ronda

Ronda celebra su Feria y Fiestas de Pedro Romero hasta el domingo. Este jueves a las 15 horas se celebrará el Concurso de Indumentaria Ecuestre en el Ángel Harillo, una de las actividades más esperadas por los aficionados al mundo del caballo. Ya por la noche, a las 21 horas, la Presidenta y las Damas Goyescas visitarán la Caseta Amaro, en uno de los actos más tradicionales de la feria.

El viernes 5 será otro de los días grandes, con el concierto de Demarco Flamenco, que subirá al escenario del recinto ferial a las 23 horas. El protagonismo será para la tradición ecuestre durante el fin de semana ya que tanto el sábado como el domingo se celebrará el Concurso de Enganches, organizado por el Real Club de Enganches de Andalucía, que volverá a llenar de elegancia y arte las calles y espacios de Ronda.

Este fin de semana Agenda de conciertos

La agenda musical de este primer fin de semana de septiembre es bastante más reducida después de un verano plagado de conciertos y festivales. El Marenostrum Fuengirola acogerá el viernes (19 horas) el Kream By Alvama Ice, cuya recaudación se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) y la Fundación Cudeca. El donativo es de 2 euros. Dentro de la programación del Embrujo Andalusí de Carratraca, el viernes a las diez y media de la noche actuará Ziryab, tributo a Triana, con entrada gratuita, y el sábado 6 a las 22 horas será el turno del pianista Dorantes, como concierto especial por los 25 años de 'Orobroy', una de las composiciones más famosas del artista flamenco. Asimismo, la sala Trinchera recibe el jueves el Europe Tour de los uruguayos Onda Vaga. Más conciertos en Suena Sur.

Sábado 55 Fiesta del Ajoblanco en Almáchar

Ajoblanco rinde tributo a la gastronomía, las tradiciones populares y la agricultura en su popular Fiesta del Ajoblanco, que celebra este sábado su 55 edición. La jornada comenzará a las 12.30 horas con el taller 'Pica de Pasas' de la mano de la Asociación Teatro El Lugá y desde las 12.00 a las 15.00 horas habrá degustaciones de ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y en la plaza del Santo Cristo de la Banda Verde, que por la tarde volverán. A las 17.00 horas habrá un pasacalles de verdiales a cargo de la Panda Arroyo Conca de Comares y de 18.00 a 20.30 horas los visitantes podrán ver diferentes actuaciones en la plaza de España, como el Coro Luz de Luna de Almáchar, la Escuela de Bailes Municipales y la Panda de Verdiales Arroyo Conca. Asimismo, de 18.00 a 20.30 horas será el recorrido turístico y gastronómico con degustación de ajoblanco y uvas por zonas del pueblo. Los más pequeños tendrá zona kids en el Paseo de la Axarquía y habrá un punto violeta. El servicio de bus autobús lanzadera gratuito partirá desde Vélez-Málaga a las 12.00, 15.00, 19.00 y 22.00 horas. La vuelta desde Almáchar está programa a las 14.00, 17.00, 21.00 y 00.00 horas. El pregón de la 55 Fiesta del Ajoblanco de Almáchar correrá a cargo del rector de la Universidad de Málaga (UMA), Juan Tedomiro López Navarrete.

Sábado Jornada taurina benéfica

La Hacienda La Esperanza, ubicada en Cártama, acoge este sábado una jornada taurina a beneficio de las Hermanitas de los Pobres de Málaga. El evento arrancará a las 20 horas y se lidiarán cinco reses bravas: dos erales adelantados, dos eralas y un añojo, regalados por la Ganadería de Farfulla. Serán tentadas sin muerte por los toreros José Antonio Mancebo, rejoneador malagueño y matador de toros a caballo y el fuengiroleño Antonio Santana Claros. También actuarán alumnos de la Escuela Taurina de Fuengirola que asistan al tentadero. Más detalles

Domingo Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar

El Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar ya calienta motores para su décima edición, que se celebrará este domingo. A partir de las once de la mañana, aeronaves de combate, pilotos acrobáticos de prestigio y aviones de época de Reino Unido y Francia compartirán los cielos sobre las playas de la Axarquía para disfrute de malagueños y visitantes. El viernes y el sábado serán los entrenamientos, con lo que ya se podrán oír y ver a las aeronaves por el horizonte. Más detalles

Hasta el 14 de septiembre 'Imagine. El camino hacia los sueños'

El espectáculo de circo y teatro para toda la familia 'Imagine. El camino hacia los sueños' puede verse hasta el próximo 14 de septiembre. El espectáculo, producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, ofrece pases de jueves a domingo (a las 20.30 horas y a las 16.00 el domingo). La carpa de Sohrlin Andalucía se ubica en la calle Almonte 6. Entradas desde 22,5 euros.