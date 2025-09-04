Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
15.000 velas iluminarán Carratraca este fin de semana. Valentina Puccini

Agenda de ocio

Aviones, velas y ajoblanco en el primer fin de semana de septiembre en Málaga

Torre del Mar celebra su festival aéreo, Carratraca el Embrujo Andalusí y Ronda está de feria hasta el domingo

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:06

  1. Del viernes al domingo

    Embrujo Andalusí en Carratrca

Carratraca invita a disfrutar este fin de semana de su Embrujo Andalusí, que iluminará las noches de la localidad durante sus tres días de celebración ... con 15.000 velas. Un gran zoco, pasacalles, exposiciones y puestos de gastronomía son algunas de las actividades que ofrece, sin olvidar la música. Más detalles

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  2. 2 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  3. 3

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  4. 4 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  5. 5 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  6. 6 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  7. 7

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  8. 8 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera
  9. 9 ¿Para qué sirve la almohadilla de las bandejas de carne?: Mercadona lo aclara
  10. 10

    Las VPO de nunca acabar: cuatro años para un proyecto municipal de 35 pisos en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Aviones, velas y ajoblanco en el primer fin de semana de septiembre en Málaga

Aviones, velas y ajoblanco en el primer fin de semana de septiembre en Málaga