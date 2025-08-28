Jornada taurina a beneficio de las Hermanitas de los Pobres de Málaga el 6 de septiembre

La Hacienda La Esperanza, ubicada en Cártama, acogerá el próximo 6 de septiembre una jornada taurina a beneficio de las Hermanitas de los Pobres de ... Málaga. El evento arrancará a las 20 horas y se lidiarán cinco reses bravas: dos erales adelantados, dos eralas y un añojo, regalados por la Ganadería de Farfulla. Serán tentadas sin muerte por los toreros José Antonio Mancebo, rejoneador malagueño y matador de toros a caballo y el fuengiroleño Antonio Santana Claros. También actuarán alumnos de la Escuela Taurina de Fuengirola que asistan al tentadero.

El donativo es de 25 euros (barrera numerada) y de 16 en tendido sin numerar. Además, cuando la Luna se vislumbre se apartará una becerra para que la toreen los aficionados prácticos de Málaga y Antequera que lo deseen. Asimismo, en el tentadero se cantará a los actuantes, para lo que se contará con La Panda Mala, que ofrecerá verdiales, cante jondo y guitarra flamenca. Todos los actuantes participan de manera desinteresada.

El evento está organizado por Toros con la Luna con la colaboración de la Hacienda La Esperanza y el Málaga Hotel Elíseos. Para realizar donativos y obtener más información se puede llamar al teléfono 610 716 006.