Primeros mercadillos de septiembre en Málaga

El primer fin de semana de septiembre llega con dos novedades. Una tendrá Carratraca como testigo, ya que dentro de la programación del Embrujo Andalusí ... se podrá disfrutar de un gran zoco artesanal del viernes al domingo.

También habrá varios puestos para visitar, especialmente con la gastronomía como protagonista, este sábado en Almáchar, que celebra la 55 edición de su popular Fiesta del Ajoblanco.

El sábado también se llevará a cabo la cita mensual del mercado agro-artesanal en Genalguacil organizado por la asociación Genial Genal, que tendrá lugar de las 19 a las 00 horas en la plaza del municipio.

Asimismo, el Mercadillo de los Clicks llegará al sábado en el Málaga Factory, en el parque comercial Málaga Nostrum, de 10 a 20 horas como los primeros sábados de cada mes.

El domingo habrá una nueva edición del Zoco de Muelle Uno, que será de las 11 a las 19 horas y que se celebrará en paralelo al Mercado de Verano, abierto diariamente hasta el 15 de septiembre.