15.000 velas y antorchas llenarán las calles de Carratraca durante una nueva edición del Embrujo Andalusí

Inicia el mes de septiembre en la provincia de Málaga. Las vacaciones finalizan, el calor empieza a desaparecer y la vuelta a la rutina es ... una realidad cada vez más plausible. La llegada de este mes a la provincia supone otro aliciente más: una nueva edición de la ya consolidada y siempre atractiva festividad del Embrujo Andalusí del municipio de Carratraca. Este año, con su celebración del 5 al 7 de septiembre, se espera que las calles de esta localidad se llenen de luz con la puesta en marcha de unas 15.000 velas y antorchas que alumbren el camino de los visitantes.

15.000 velas y antorchas

Esta cifra será una de las más amplias de los últimos años y, además, permitirá durante los tres días de celebración que Carratraca presente una gran variedad de actividades culturales relacionadas con su pasado andalusí: actividades culturales, zoco árabe, pasacalles de danza andalusí, exposiciones, puestos gastronómicos y de artesanía, y música.

Asimismo, este año la fiesta, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, contará con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, como pregonero de la celebración. El diputado provincial Luis Rodríguez, como representante de la institución, reiteró el apoyo del propio organismo hacia este tipo de festividades. En palabras propias, este tipo de fiestas singulares reflejan la «riqueza, variedad y heterogeneidad» de la provincia de Málaga y pertenecen a la «herencia» de un pasado cargado de cultura y tradiciones populares.

El Embrujo Andalusí permite, según explicó Rodríguez, «permite rememorar la convivencia existente durante varios siglos, trasladando al visitante al pasado»

En la misma línea, incidió en que este tipo de eventos son una oportunidad fundamental para preservar y dar a conocer el legado cultural andalusí de Carratraca: «Permite rememorar la convivencia existente durante varios siglos, trasladando al visitante al pasado», afirmó Rodríguez, quien además puntualizó que estas iniciativas son «muy relevantes» para los municipios del interior de la provincia, ya que suponen una importante «promoción turística» y, por lo tanto, contribuyen a la «dinamización de los pueblos».

Cartel

Este año el cartel del festival es obra de Carmen Bermúdez y destaca por su estilo místico y evocador, con tonos verdes y dorados que enmarcan la media luna andalusí, lámparas árabes y figuras de danza oriental. En él están integrados elementos del patrimonio cultural y la imagen del pueblo entre ondas luminosas, transmitiendo la magia y el encanto de esta cita única en Málaga.

Ampliar Cartel de la XXVIII edición del festival. SUR

Un cartel que fue presentado por la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, quien anunció novedades en el programa cultural de estos tres días. Además de poder pasear por el zoco, verdadero punto de encuentro de la vida económica y cultural de la época, la regidora destacó que se realizarán actividades en este punto como exposiciones, teatro, danza, pasacalles y medio centenar de puestos de artesanía, gastronómicos y tabernas.

Ha añadido que la música también es protagonista en este festival, con actuaciones en la plaza de toros del municipio, construida en la falda de la sierra y excavada en la roca, asemejando un anfiteatro romano, declarada Bien de Interés Cultural y reconvertida en auditorio gracias a la buena acústica que tiene por su ubicación.

El viernes 5 de septiembre, a las diez y media de la noche, actuará Ziryab, tributo a Triana, con entrada gratuita, y el sábado 6 se contará con la actuación, a las diez de la noche, del pianista gitano Dorantes, como concierto especial por los 25 años de 'Orobroy', una de las composiciones más famosas del pianista flamenco (venta de entradas en taquilla y en Giglon.com a 15 euros).