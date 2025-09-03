Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Espectadores siguen la exhibición desde la playa en la pasada edición. Eugenio Cabezas

Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar

Aeronaves de combate, acrobáticas y de época compartirán los cielos sobre las playas de la Axarquía

Ignacio Lillo

Ignacio Lillo

Málaga

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:55

El Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar ya calienta motores para su décima edición. Este domingo, 7 de septiembre, a partir de las 11. ... 00 de la mañana, aeronaves de combate, pilotos acrobáticos de prestigio y aviones de época de Reino Unido y Francia compartirán los cielos sobre las playas de la Axarquía.

