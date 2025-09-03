Estos son los aviones que se podrán ver este domingo en el Festival Aéreo de Torre del Mar

El Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar ya calienta motores para su décima edición. Este domingo, 7 de septiembre, a partir de las 11. ... 00 de la mañana, aeronaves de combate, pilotos acrobáticos de prestigio y aviones de época de Reino Unido y Francia compartirán los cielos sobre las playas de la Axarquía.

Los aficionados al mundo de la aeronáutica podrán ver y oír los reactores mucho antes de ese día, ya que entre el viernes y el sábado tendrán lugar los entrenamientos. Al respecto, la organización advierte de que no son vuelos todavía destinados al público sino que tendrán carácter técnico, por tanto están sujetos a cambios o cancelaciones y no hay un horario establecido. Las horquillas horarias correspondientes a cada jornada de pruebas se harán públicos a través de los canales de Facebook y Whatsapp del Festival el día anterior y con la máxima antelación que sea posible.

Por su parte, el programa definitivo del próximo domingo se publicará previsiblemente el sábado, una vez que ya sea definitivo, aunque inicialmente el horario estimado de las exhibiciones será de 11.00 a 15.30 y las playas de la localidad veleña serán la mejor tribuna para seguirlas de cerca.

Entre los participantes confirmados en esta edición participará el Ala 14 EA Demo Team, cuerpo de élite del Ejército del Aire y del Espacio, que volará con uno de sus aviones de combate Eurofighter Typhoon. El equipo nacional estará liderado por el comandante Juan Bengoechea, que ya voló sobre París representando a España el pasado 14 de Julio, en la Fiesta Nacional de Francia, y sobre la bahía de San Lorenzo durante el Festival Aéreo Internacional de Gijón.

Tan imponente como su imagen es el rugido de sus dos potentes motores Eurojet EJ 200, que impulsan al Eurofighter hasta los 2.470 Km/h; gracias también a una estructura de titanio, litio, aluminio y fibra de carbono, y a la tecnología punta de sus mandos y controles.

Vuelo acrobático

Además, Juan Velarde, considerado uno de los mejores pilotos del mundo en aviación deportiva, también mostrará sus destrezas a los mandos. Velarde es conocido por haber competido en el campeonato de motor más rápido del mundo, la 'Red Bull Air Race', donde fue el único piloto español en las temporadas del 2014 al 2019.

Actualmente, el aviador compagina su vida profesional como comandante de Iberia volando el Airbus A330 con la competición en vuelo acrobático, exhibiciones y festivales aéreos, donde participa en la 'Air Race X', una modalidad extrema que combina las carreras de aviones con la tecnología virtual. Además, es piloto de la Fundación Infante de Orleans, donde vuela con aviones históricos.

En el Festival Aereo Internacional Torre del Mar, el campeón del vuelo acrobático volará un fórmula 1 del aire, el ZIVKO EDGE 540 V2, con tan sólo 540 kilos de peso, fabricado en fibra de carbono y con 320 caballos de potencia, con los que supera los 400Km/h.

Tampoco podía faltar en el Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar otra referencia del vuelo acrobático en España. Camilo Benito pasó de programar simuladores de vuelo a convertirse en uno de los mejores pilotos de este estilo. Benito forma parte del equipo nacional de Vuelo Acrobático y participa en campeonatos nacionales e internacionales, donde se ha proclamado campeón de España en categorías Advance y Deportiva, y subcampeón por equipos.

El piloto malagueño es además instructor de vuelo acrobático, y en esta ocasión volará con un Mudry Cap-10, avión acrobático de 800 kilos, ágil y veloz, capaz de alcanzar los 270 Km/h gracias a su motor de 180 caballos.

Equipos internacionales

Otro atractivo del espectáculo de este domingo serán los vistosos aviones de la Apspam (Association pour la sauvegarde du patrimoine aéronautique mondial). Desde Francia, por primera vez en España, harán volar su catálogo de auténticas rarezas aeronáuticas.

En el apartado de equipos, también aparece el Team Raven (Equipo Cuervo) de Reino Unido: uno de los mejores equipos civiles de vuelo acrobático en formación de Europa, formado por siete pilotos experimentados a los mandos de aviones Vans RV-8, de aluminio. Así como el Equipo de Paracaidismo de la Guardia Civil y medios de la Armada y la Policía Nacional, entre muchos otros.