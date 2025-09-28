Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El remate a gol de Dani Lorenzo en el minuto 10 de partido.

El remate a gol de Dani Lorenzo en el minuto 10 de partido. AGENCIA LOF

Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)

No fue capaz de conservar la ventaja inicial tras el gol de Dani Lorenzo en dos graves despistes atrás en otra mala actuación colectiva, que le acarrea la tercera derota consecutiva liguera

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:33

Burgos

Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba (Sergio González, m.69), Grego Sierra, Miguel; Atienza, Morante; David González (Cantero, m.84), Appin (Fermín m.68), Íñigo Córdoba (Curro, m.57), y Fer Niño (Mario González, m.69).

2

-

1

Málaga

Alfonso Herrero; Murillo, Galilea, Montero, Dani Sánchez (Gabilondo, m.46); Juanpe (Haitam, n.80), Dani Lorenzo, Rafa (Dorrio, m.70); Larrubia, Chupete (Jauregi, m.70) y Lobete (Dotor, m.59).

  • Goles: 0-1, m.10: Dani Lorenzo, en acción individual, tras recuperar el balón en una presión alta del equipo y hacer la pared con Lobete, irse de Aitor Córdoba y marcar de tiro cruzado. 1-1, m.28: Appin, de volea en una falta lateral botada por David González, ganando la espalda a Chupete. 2-1, m.76: Miguel, marca sin la vigilancia de Dorrio ni Gabilondo, tras un centro de David González desde la derecha.

  • Árbitro: Palencia Caballero (Comité vasco), asistido en el VAR por López Toca (cántabro). Amarilla a Fer Niño, Aitor Córdoba, Atienza, David González, Curro, y a los visitantes Rafa, Murillo y Galilea, este dos veces (expulsado en el m.92).

  • Campo: El Plantío. 8.808 personas.

El Málaga cada vez huele peor. Diluida la fragancia veraniega, ha caído en picado con tres derrotas seguidas y un punto sobre doce. Ni siquiera ... comenzando el partido con un gol a favor, a los diez minutos, obtuvo botín de El Plantío, un escenario extraño, en el que el Burgos cada semana que pasa con menos fútbol para la categoria, obtiene réditos increíbles. Este domingo, tres remates entre los tres palos y dos goles. Suficiente ante un rival blando, al que le pesa un número de bajas que no soporta hoy ningún equipo de categoría profesional, y que le hizo acabar el partido con un once de circunstancias (con Gabilondo, Dorrio, Haitam, Murillo o Jauregi), o mejor dicho con un diez al autoexpulsarse Galilea en el añadido.

