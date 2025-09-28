Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer da instrucciones a sus futbolistas en El Plantío frente al Burgos. AGENCIA LOF

Pellicer: «Es una derrota injusta, pero todos tenemos que dar un paso adelante»

«Ahora toca callar, escuchar y tragar veneno y trabajar en esos pequeños detalles que ahora mismo están marcando la diferencia», señaló el técnico del Málaga

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:57

Tras la derrota en Burgos, la tercera consecutiva del Málaga, Sergio Pellicer no necesitó elevar excesivamente el tono para transmitir de manera muy clara su ... mensaje: «Es una derrota totalmente injusta, no hicimos un buen partido pero no merecíamos perder. El paraguas está en mí, pero todos tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que hacer muchísimo más para acercarnos a lo que queremos, porque de esta manera no llega a lo que teníamos pensado. Ahora toca callar, escuchar y tragar veneno y trabajar en esos pequeños detalles que ahora mismo están marcando la diferencia».

