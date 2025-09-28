Pellicer: «Es una derrota injusta, pero todos tenemos que dar un paso adelante»

Tras la derrota en Burgos, la tercera consecutiva del Málaga, Sergio Pellicer no necesitó elevar excesivamente el tono para transmitir de manera muy clara su ... mensaje: «Es una derrota totalmente injusta, no hicimos un buen partido pero no merecíamos perder. El paraguas está en mí, pero todos tenemos que dar un paso adelante. Tenemos que hacer muchísimo más para acercarnos a lo que queremos, porque de esta manera no llega a lo que teníamos pensado. Ahora toca callar, escuchar y tragar veneno y trabajar en esos pequeños detalles que ahora mismo están marcando la diferencia».

El técnico analizó lo acontecido en El Plantío: «Fue un inicio muy igualado, sabíamos que cada equipo podía tener su momento. Un despiste en una acción a balón parado es ya el primer gol de ellos. Tras ese gol nos costó. En la segunda parte fuimos más a campo rival. Lo teníamos controlado menos en los cinco o diez minutos en el que nos marcan el segundo. Llevo diciendo desde hace un mes que hace falta concentración, prestar atención y estar focalizados. Y eso se entrena. Los goles de los rivales vienen por errores nuestros, pero para marcar nosotros, necesitamos crear ocasiones de calidad y talento. Somos un equipo joven, esto es un aprendizaje que tenemos que hacer a marchas forzadas. Tenemos detrás a mucha gente, que está enfadada y dolida y por eso debemos prestar el triple de atención».

Precisamente sobre la afición del Málaga, Pellicer comentó que «no se le puede pedir nada más. Nosotros tenemos que dar un paso adelante, con total respeto. Hay que pedirles perdón por las ocasiones en las que no estuvimos bien y por el resultado, que aunque no lo merecimos, estuvimos faltos de atención y nos toca mejorar».

También habló de Dani Lorenzo, el autor del tanto malaguista: «Dani es un 'ocho'. Es un medio centro que, a la que mejore en los esfuerzos defensivos, es un jugador que tiene mucho fútbol. Esta semana le dije que no tenía gol y mira. Hay pocos medios centro que conduzcan y superen líneas como él».