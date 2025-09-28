Dani Lorenzo: «Dos pequeños detalles nos han matado»

Dani Lorenzo marcó un gol diez meses después, pero no sirvió para puntuar en Burgos (2-1). El centrocampista marbellí analizó así lo sucedido en ... El Plantío: «Nos vamos con una sensación jodida, porque vinimos aquí con ganas de redimirnos del partido pasado en casa. Empezamos con ese gol tempranero y es verdad que no hemos estado bien tanto a balón parado como con ese segundo gol a centro lateral, y al final esos dos pequeños detalles nos han matado. Pero bueno, esto es muy largo. Estamos en la jornada siete y el equipo sé que es capaz de dar una vuelta a esto, seguro».

Además, el canterano se refirió a su rol como interior, no tanto como medio punta. «En esa posición ya he jugado otros años atrás y me siento cómodo. Al final entro mucho en contacto con la pelota. Creo que me siento bien, porque voy creciendo conforme pasan los minutos y me gusta siempre tener el balón lo máximo posible. Me puedo adaptar bien y todo lo que pueda ayudar al equipo, pues perfecto».

Finalmente, Dani Lorenzo trató de exculpar a su compañero Galilea, expulsado en el descuento al ver su segunda amarilla en una protesta. «Creo que tenía razón y, además, yo estaba cerca. Einar no le ha dicho nada, sino que era el balón para nosotros. Pero yo creo que por el calentón del partido lo ha interpretado mal y le ha expulsado», dijo.

Ampliar Jauregi, en acción en el partido. AGENCIA LOF

Mientras, el delantero Jauregi trató de quitarle hierro a otra derrota. «Hay veces que ganas tres partidos seguidos, y otras veces, como nos está pasando ahora, que hemos perdido tres. Pero esta categoría ya sabemos que el primero puede perder contra el último. Esto va cambiando siempre. Son detalles que tenemos que cambiar para mejorar».

En el plano personal, el atacante, el último 'nueve' en la rotación, ha jugado muy pocos minutos sueltos, pero sin brillo todavía cara al gol. «La verdad es que me estoy encontrando bien, pero al final cuando los resultados no salen pues lo ves todo un poco más nublado».

Además, el atacante habló de lo que le solicitó Pellicer en el campo. «Sobre todo que estuviese fijando a los dos centrales. Que luego también pidiese a la gente que pusiese muchos balones al área y pelearlos ahí. Lo hemos intentado, pero no pudimos hacerlo», sostuvo.