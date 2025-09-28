Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Dani Lorenzo, en la celebración de su gol, que no sirvió para puntuar en Burgos. AGENCIA LOF

Dani Lorenzo: «Dos pequeños detalles nos han matado»

El autor del único tanto malaguista se muestra optimista, pese a la racha de tres derrotas consecutivas ligueras del equipo: «Estamos en la jornada siete y el equipo sé que es capaz de dar una vuelta a esto, seguro»

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:15

Dani Lorenzo marcó un gol diez meses después, pero no sirvió para puntuar en Burgos (2-1). El centrocampista marbellí analizó así lo sucedido en ... El Plantío: «Nos vamos con una sensación jodida, porque vinimos aquí con ganas de redimirnos del partido pasado en casa. Empezamos con ese gol tempranero y es verdad que no hemos estado bien tanto a balón parado como con ese segundo gol a centro lateral, y al final esos dos pequeños detalles nos han matado. Pero bueno, esto es muy largo. Estamos en la jornada siete y el equipo sé que es capaz de dar una vuelta a esto, seguro».

