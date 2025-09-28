La peor racha del Málaga en el ciclo actual en Segunda División

Son ya tres derrotas consecutivas del Málaga, y un punto de los últimos doce en juego, después de empatar en el derbi frente al Granada ( ... 2-2), caer en El Alcoraz contra el Huesca en el último suspiro (1-0) y en La Rosaleda ante el Cádiz (0-1). No hay que remontarse mucho tiempo atrás, al comienzo del año 2025, para encontrar una racha negativa del conjunto blanquiazul como esta en su vuelta a Segunda. Aquel tramo comenzó con un empate en casa contra el Deportivo (1-1); una dolorosa derrota en la última jugada en Miranda de Ebro (3-2) y, de una manera similar a esta en Burgos, una remontada del Racing en El Sardinero (2-1). El Málaga perdió tres partidos seguidos en dos ocasiones la pasada campaña, aunque

A los diez minutos de partido puso fin a la sequía goleadora que atravesaba actualmente (llegaron a ser 260 minutos sin marcar un gol, desde el segundo de Chupete ante el Granada) con el brillante gol de Dani Lorenzo, fruto de una brillante labor de presión en campo contrario. Pero, sin necesidad de generar mucho peligro, el Burgos empató el encuentro. Mejoró el cuadro de Pellicer en la segunda parte, con oportunidades como las de Rafa o Larrubia. Pero cuando más cerca parecía el tanto del Málaga llegó el gol del conjunto local, que aprovechó la endeblez blanquiazul atrás para llevarse los tres puntos.

La plaga de lesiones, un factor clave

No cabe duda de que el hecho de no poder contar con ocho futbolistas, seis de ellos a priori muy importantes (Luismi, Álex Pastor, Ramón y Moussa, además, de larga duración), lastra el rendimiento y las aspiraciones de cualquier equipo. Las lesiones y ausencias varias se han cebado con el Málaga en este inicio a la competición doméstica, y no han permitido ver a pleno rendimiento a esta plantilla. Viajaron 21 futbolistas a Burgos, y aunque regrese Niño para el duelo en Santander como se espera, seguirán siendo 21 los futbolistas disponibles, tras la expulsión de Galilea en el tiempo de descuento. Salvo el punta gaditano, lo más probable es que Pellicer no recupere a ningún jugador más para el próximo compromiso.

Con una plaga de bajas de esta magnitud, el Málaga continúa inmerso en este complicado tramo liguero. Visita este domingo al Racing, equipo con aspiraciones al ascenso; después recibe al Deportivo, que colidera la categoría; viajará a Leganés, equipo recién descendido de Primera y se medirá en La Rosaleda al Andorra, la revelación en Segunda en estos primeros compases de competición.