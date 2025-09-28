Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los defensas del Málaga y Alfonso Herrero, tras encajar el segundo gol frente al Burgos. AGENCIA LOF

La peor racha del Málaga en el ciclo actual en Segunda División

Tras perder en Burgos, el conjunto blanquiazul iguala su mayor crisis de resultados, con tres derrotas seguidas, que ya padeció dos veces la temporada pasada

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:14

Son ya tres derrotas consecutivas del Málaga, y un punto de los últimos doce en juego, después de empatar en el derbi frente al Granada ( ... 2-2), caer en El Alcoraz contra el Huesca en el último suspiro (1-0) y en La Rosaleda ante el Cádiz (0-1). No hay que remontarse mucho tiempo atrás, al comienzo del año 2025, para encontrar una racha negativa del conjunto blanquiazul como esta en su vuelta a Segunda. Aquel tramo comenzó con un empate en casa contra el Deportivo (1-1); una dolorosa derrota en la última jugada en Miranda de Ebro (3-2) y, de una manera similar a esta en Burgos, una remontada del Racing en El Sardinero (2-1). El Málaga perdió tres partidos seguidos en dos ocasiones la pasada campaña, aunque

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La peor racha del Málaga en el ciclo actual en Segunda División

La peor racha del Málaga en el ciclo actual en Segunda División