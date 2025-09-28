El uno a uno del Burgos-Málaga
SUR
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:55
Alfonso Herrero Portero
5
Apenas intervino, sólo casi para recoger el balón de las mallas.
Gabilondo Defensa
2
Ni atacó ni defendió. Volvió a estar en la foto de un gol, esta ... vez en el 2-1.
Galilea Defensa
3
Ensució un partido en el que no estuvo mal, con una expulsión de falta de control. Será baja en Santander.
Murillo Defensa
4
Lastrado por una amarilla que pudo evitar, jugó en los dos flancos y sin recorrido alguno en ataque. Atrás estuvo más cumplidor.
Dani Sánchez Defensa
4
Jugó sólo el primer tiempo, con poca presencia en ataque.
Montero Defensa
5
De un tiempo a esta parte, luce menos seguro, aunque en su cometido cumplió.
Juanpe Centrocampista
4
Muy gris. Es un 'stopper' en la línea de volantes, pero poco más. Aporta poco en la salida.
Larrubia Centrocampista
3
Desaparecido en combate. Dia gris. Pasó a la banda izquierda en la segunda mitad y dejó un par de detalles nada más.
Dotor Centrocampista
4
Pasan los partidos y el malaguismo quiere ver más de este prometedor canterano que echaba la puerta abajo en el Castilla.
Dani Lorenzo Centrocampista
5
El mejor del Málaga, por su gol y su participación, actuando más atrás y también en la derecha.
Rafa R. Centrocampista
5
En este Málaga tan plano, su pegada es oro, y lo intentó en un par de acciones. Pero con él en el campo, el equipo es menos combinativo.
Haitam Delantero
S.C.
La mejor noticia que deja el partido fue verle reaparecer más de un año después.
Chupete Delantero
4
Peleó muy solo arriba, pero desatendió la marca de Appin en el 1-1.
Jauregi Delantero
3
Sigue sin sumar, y se le espera. No gana disputas.
Lobete Delantero
4
Muy buena colaboración en el gol malaguista, pero nada más. Poco activo.
Dorrio O. Delantero
4
Debut sin ofrecer nada. No vigiló a Miguel en el 2-1.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.