El uno a uno del Burgos-Málaga

Apenas intervino, sólo casi para recoger el balón de las mallas.

Ni atacó ni defendió. Volvió a estar en la foto de un gol, esta ... vez en el 2-1.

Galilea Defensa 3

Ensució un partido en el que no estuvo mal, con una expulsión de falta de control. Será baja en Santander.

Murillo Defensa 4

Lastrado por una amarilla que pudo evitar, jugó en los dos flancos y sin recorrido alguno en ataque. Atrás estuvo más cumplidor.

Dani Sánchez Defensa 4

Jugó sólo el primer tiempo, con poca presencia en ataque.

Montero Defensa 5

De un tiempo a esta parte, luce menos seguro, aunque en su cometido cumplió.

Juanpe Centrocampista 4

Muy gris. Es un 'stopper' en la línea de volantes, pero poco más. Aporta poco en la salida.

Larrubia Centrocampista 3

Desaparecido en combate. Dia gris. Pasó a la banda izquierda en la segunda mitad y dejó un par de detalles nada más.

Dotor Centrocampista 4

Pasan los partidos y el malaguismo quiere ver más de este prometedor canterano que echaba la puerta abajo en el Castilla.

Dani Lorenzo Centrocampista 5

El mejor del Málaga, por su gol y su participación, actuando más atrás y también en la derecha.

Rafa R. Centrocampista 5

En este Málaga tan plano, su pegada es oro, y lo intentó en un par de acciones. Pero con él en el campo, el equipo es menos combinativo.

Haitam Delantero S.C.

La mejor noticia que deja el partido fue verle reaparecer más de un año después.

Chupete Delantero 4

Peleó muy solo arriba, pero desatendió la marca de Appin en el 1-1.

Jauregi Delantero 3

Sigue sin sumar, y se le espera. No gana disputas.

Lobete Delantero 4

Muy buena colaboración en el gol malaguista, pero nada más. Poco activo.

Dorrio O. Delantero 4

Debut sin ofrecer nada. No vigiló a Miguel en el 2-1.