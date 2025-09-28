Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agencia LOF

El uno a uno del Burgos-Málaga

SUR

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:55

5

Alfonso Herrero Portero

5

Apenas intervino, sólo casi para recoger el balón de las mallas.

2

Gabilondo Defensa

2

Ni atacó ni defendió. Volvió a estar en la foto de un gol, esta ... vez en el 2-1.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El uno a uno del Burgos-Málaga

El uno a uno del Burgos-Málaga