Así está la clasificación del Málaga tras la jornada

El Málaga cae dos puestos en la tabla clasificatoria después de su derrota en Burgos (2-1) para situarse ahora decimotercero, independientemente de lo que ... suceda este lunes por la noche, tras la disputa del Leganés-Castellón (20.30 horas), que cierra la séptima jornada en Segunda. Si gana o empata el cuadro local, lo superará este, y si vence el visitante, serán los 'orelluts' los que se colocarán por delante.

A pesar de la mala racha actual de resultados, con tres derrotas seguidas (ante Huesca, Cádiz y Burgos), el Málaga no se ha visto especialmente penalizado en la clasificación, en un comienzo de competición en Segunda presidido por la igualdad. Las distancias son escasas entre la zona medio-alta de la tabla y la de descenso.

Eso sí, ahora el Málaga (igualado con el Ceuta, que también suma 8 puntos, pero con peor diferencia de goles) se ve con sólo dos de colchón respecto a la zona de descenso (uno menos que días atrás).