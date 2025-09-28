Así está la clasificación del Málaga tras la jornada
El equipo no se ve especialmente perjudicado por la derrota y pierde sólo dos puestos en la tabla para situarse decimotercero, pero se acerca a la zona de descenso, que se queda a dos puntos
Málaga
Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:39
El Málaga cae dos puestos en la tabla clasificatoria después de su derrota en Burgos (2-1) para situarse ahora decimotercero, independientemente de lo que ... suceda este lunes por la noche, tras la disputa del Leganés-Castellón (20.30 horas), que cierra la séptima jornada en Segunda. Si gana o empata el cuadro local, lo superará este, y si vence el visitante, serán los 'orelluts' los que se colocarán por delante.
A pesar de la mala racha actual de resultados, con tres derrotas seguidas (ante Huesca, Cádiz y Burgos), el Málaga no se ha visto especialmente penalizado en la clasificación, en un comienzo de competición en Segunda presidido por la igualdad. Las distancias son escasas entre la zona medio-alta de la tabla y la de descenso.
Eso sí, ahora el Málaga (igualado con el Ceuta, que también suma 8 puntos, pero con peor diferencia de goles) se ve con sólo dos de colchón respecto a la zona de descenso (uno menos que días atrás).
