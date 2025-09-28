Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juanpe se lleva el balón de cabeza ante Íñigo Córdoba. AGENCIA LOF

Así está la clasificación del Málaga tras la jornada

El equipo no se ve especialmente perjudicado por la derrota y pierde sólo dos puestos en la tabla para situarse decimotercero, pero se acerca a la zona de descenso, que se queda a dos puntos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:39

El Málaga cae dos puestos en la tabla clasificatoria después de su derrota en Burgos (2-1) para situarse ahora decimotercero, independientemente de lo que ... suceda este lunes por la noche, tras la disputa del Leganés-Castellón (20.30 horas), que cierra la séptima jornada en Segunda. Si gana o empata el cuadro local, lo superará este, y si vence el visitante, serán los 'orelluts' los que se colocarán por delante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  6. 6 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  7. 7 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  8. 8 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10

    Polonia despliega cazas y cierra parte de su espacio aéreo ante los últimos ataques de Rusia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así está la clasificación del Málaga tras la jornada

Así está la clasificación del Málaga tras la jornada