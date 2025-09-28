Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Palco 17

El Málaga CF es un desastre total

Pedro Luis Gómez

Pedro Luis Gómez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 19:21

Vamos camino del abismo. Tercera derrota consecutiva. El Málaga CF es un desastre total porque la planificación deportiva no existe y porque la Administración Judicial ... tiene 'maniatado' al club. Es un horror. Málaga no se merece esto. Málaga y los aficionados malaguistas merecen otra cosa. Pero no. No hay que ser muy listos para saber que hay una plantilla desequilibrada que además ha sufrido muchas lesiones de larga duración, pero, ojo, hubo tiempo para subsanar porque sufrió incidencias que se presentaron antes de que terminara el tiempo para fichar, pero nosotros nos confiamos con un jugador sin equipo, sin tono de competición y sin ritmo. ¿Qué puede hacer Pellicer? No le quito responsabilidad, pero si ustedes miran la alineación inicial estaba conformada por nueve jugadores, nueve, de Primera Federación y sólo con un fichaje de este verano: Montero. Eso lo dice todo. La dirección deportiva sólo mira al norte. ¿Es que no hay jugadores en otras provincias que no sean vascas? Parece que es lo único que conoce Loren Juarros, quien debería reconocer sus errores, sin esperar ni un minuto más. No podemos dejar en sus manos los refuerzos de enero. Nos vamos para la zona baja sin saber cómo frenar la debacle. Comenzamos ganando en Burgos, pero perdimos; no somos capaces de nada. Ni de generar más ocasiones ni aguantar a un rival torpe y sin chispa. Vamos a ver, si no le ganamos al Huesca con el que perdimos, al Cádiz con el que perdimos y al Burgos con el que perdimos, ¿a quién vamos ganar? Además, que alguien me diga a qué juega el Málaga? Alguien me lo puede explicar. Díganme una jugada bonita, con chispa, con marchamo de categoría... Ni de coña marinera. Es verdad que tenemos lesionados, muchos, pero no fuimos capaces de remendar lo que se nos cayó en agosto, cuando Luismi quedó fuera de órbita y cuando falló el fichaje de Vertedor (otro jugador vasco...). Y encima Alberto Herrero no es el que era. Señor Loren, hay más equipos que en el norte de España... Desastre total.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La borrasca exGabrielle pone a Málaga en aviso por lluvias fuertes
  2. 2

    Así es Verde Limón, la nueva casa de comidas en El Limonar
  3. 3 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  4. 4 Luces y sombras en San Diego Comic-Con Málaga
  5. 5 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  6. 6 San Diego Comic-Con Málaga recupera su ritmo habitual tras el colapso de la mañana por la afluencia masiva
  7. 7 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta
  8. 8 Expectación en San Diego Comic-Con Málaga con la llegada del héroe Arnold Schwarzenegger
  9. 9

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  10. 10 Un butrón, una tienda de antigüedades y el blindaje inesperado de un viejo banco: crónica de un robo frustrado en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Málaga CF es un desastre total