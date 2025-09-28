Comenta Compartir

Vamos camino del abismo. Tercera derrota consecutiva. El Málaga CF es un desastre total porque la planificación deportiva no existe y porque la Administración Judicial ... tiene 'maniatado' al club. Es un horror. Málaga no se merece esto. Málaga y los aficionados malaguistas merecen otra cosa. Pero no. No hay que ser muy listos para saber que hay una plantilla desequilibrada que además ha sufrido muchas lesiones de larga duración, pero, ojo, hubo tiempo para subsanar porque sufrió incidencias que se presentaron antes de que terminara el tiempo para fichar, pero nosotros nos confiamos con un jugador sin equipo, sin tono de competición y sin ritmo. ¿Qué puede hacer Pellicer? No le quito responsabilidad, pero si ustedes miran la alineación inicial estaba conformada por nueve jugadores, nueve, de Primera Federación y sólo con un fichaje de este verano: Montero. Eso lo dice todo. La dirección deportiva sólo mira al norte. ¿Es que no hay jugadores en otras provincias que no sean vascas? Parece que es lo único que conoce Loren Juarros, quien debería reconocer sus errores, sin esperar ni un minuto más. No podemos dejar en sus manos los refuerzos de enero. Nos vamos para la zona baja sin saber cómo frenar la debacle. Comenzamos ganando en Burgos, pero perdimos; no somos capaces de nada. Ni de generar más ocasiones ni aguantar a un rival torpe y sin chispa. Vamos a ver, si no le ganamos al Huesca con el que perdimos, al Cádiz con el que perdimos y al Burgos con el que perdimos, ¿a quién vamos ganar? Además, que alguien me diga a qué juega el Málaga? Alguien me lo puede explicar. Díganme una jugada bonita, con chispa, con marchamo de categoría... Ni de coña marinera. Es verdad que tenemos lesionados, muchos, pero no fuimos capaces de remendar lo que se nos cayó en agosto, cuando Luismi quedó fuera de órbita y cuando falló el fichaje de Vertedor (otro jugador vasco...). Y encima Alberto Herrero no es el que era. Señor Loren, hay más equipos que en el norte de España... Desastre total.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión