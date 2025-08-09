Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Larrubia, protagonista del partido, celebra el 1-0 rodeado de compañeros.

Larrubia, protagonista del partido, celebra el 1-0 rodeado de compañeros. ÑITO SALAS

El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda

Supera con claridad al Betis (3-1) y se lleva el XXXV Trofeo Costa del Sol tras una actuación de antología del canterano y con muestras de una gran eficacia ofensiva y cambio de ritmo en la zona de tres cuartos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:03

A lomos de un Larrubia desatado, en una versión creciente de un jugador que reclama el liderazgo, el Málaga no sólo se adjudicó el Trofeo ... Costa del Sol, sino que desató la ilusión de una forma que hacía tiempo que no se daba por estos lares. Queda mucha historia por delante, aún no hay puntos en juego (los habrá en breve), pero el equipo ha mostrado aspectos del juego que indudablemente invitan a pensar en un crecimiento, pese a que sea siempre terreno pantanoso hacer pronósticos en el fútbol. El Málaga ha esperanzado a su afición en una edición muy especial del torneo, ante un 'Primera', en el regreso de Pellegrini (el mejor entrenador de la historia del club) y de Isco, al que ya se había visto en Martiricos tras su salida, en una noche muy emotiva, de las que pueden suponer un punto de inflexión.

El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda