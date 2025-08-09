El Málaga y Larrubia desatan la ilusión en La Rosaleda

A lomos de un Larrubia desatado, en una versión creciente de un jugador que reclama el liderazgo, el Málaga no sólo se adjudicó el Trofeo ... Costa del Sol, sino que desató la ilusión de una forma que hacía tiempo que no se daba por estos lares. Queda mucha historia por delante, aún no hay puntos en juego (los habrá en breve), pero el equipo ha mostrado aspectos del juego que indudablemente invitan a pensar en un crecimiento, pese a que sea siempre terreno pantanoso hacer pronósticos en el fútbol. El Málaga ha esperanzado a su afición en una edición muy especial del torneo, ante un 'Primera', en el regreso de Pellegrini (el mejor entrenador de la historia del club) y de Isco, al que ya se había visto en Martiricos tras su salida, en una noche muy emotiva, de las que pueden suponer un punto de inflexión.

Málaga Carlos López (Céspedes, m.93); Puga (Murillo, m.46), Álex Pastor (Gabilondo, m.81), Galilea (Montero, m.46; Recio, m.93), Víctor García (Dani Sánchez, m.46); Luismi (Juanpe,m.67), Izan Merino (Rafa, m.81), Dotor (Dani Lorenzo, m,.67); Larrubia (Ochoa, m.81), Niño (Chupete,m.46) y Joaquín (Lobete,m.46). 3 - 1 Betis Pau López; Ruibal (Álex Ortiz,m.77), Bartra, Valentín Gómez, Junior (Ricardo,m.77); Fornals (Pérez, m.77), Mawuli (Lo Celso, m.46); Pablo García, Isco (Iker Losada, m.46), Riquelme (Cucho Hernández, m.46), y Bakambu (Chimy Ávila, m. 46). Goles: 1-0, minuto 24: Pase de Dotor a Larrubia, que define de primeras ante Pau López. 2-0, minuto 47:Larrubia, tras una larga carrera, define de tiro cruzado. 3-0, minuto 49: Chupete, con un derechazo a la media vuelta en el área. 3-1,minuto 80: Cucho Hernández, a centro de Álex Ortiz.

Árbitro: Bestard Servera (balear). Amonestó a Ruibal, Junior y Gabilondo.

Campo: XXXV Trofeo Costa del Sol, en La Rosaleda. 27.200 espectadores. Enorme pitada al alcalde en la entrega del trofeo.

Si de alguna manera podía ponerse la lupa en la alineación elegida por Pellicer, a una semana vista de la Liga y sin más ensayos, el interés quedó justificado. Fue un once muy exportable en relación al que debutará ante el Eibar en La Rosaleda. Con Víctor García en lugar de Dani Sänchez, que acabó jugando más el pasado curso, y con Galilea como central zurdo, porque Montero, llamado a ser importante, acaba de llegar. Más allá de eso y de la baja obligada de Alfonso Herrero por la doble brecha de hace días en la frente, puede tener mucho recorrido el trío de volantes con Luismi (reapareciendo), Izan Merino y Dotor, más Larrubia y Joaquín en los costados y Adrián Niño como 'nueve'.

Ampliar Luismi, Ramón, Alfonso Herrero y Galilea levantan el trofeo. ÑITO SALAS

El Málaga gustó y mucho, mostrando sobre todo un cambio de ritmo en su ataque que no fue frecuente ver en las temporadas precedentes. ¿Ha ganado en calidad la plantilla en tres cuartos de campo? Es pronto para aventurarse aún, pero el gol de Larrubia dice mucho de esa evolución que busca Pellicer en el equipo para aspira a más, con jugadores que corran bien al espacio, ese concepto tan moderno del fútbol y que tanto le gusta recalcar.

Tras un dramático parón de 17 minutos para atender a un aficionado en la grada con una parada cardiorrespiratoria, ambos equipos la tuvieron con sendas oportunidades a partir de envíos al espacio. El Betis perdonó tras el pase de Bartra a Bakambu a la espalda de los centrales, porque una vez sorteado a Carlos López se tiró al césped Álex Pastor para despejar con la cabeza. Por contra el Málaga, el equipo de inferior categoría, estuvo más preciso en una maravilla de pase de Dotor al movimiento de Larrubia, que definió de primeras con la zurda sobre la salida de Pau López. Increíble lo que ha crecido el canterano, que ofrece detalles impensables hace apenas unos meses.

El Betis, fiel a los equipos de Pellegrini, se afanó en una posesión algo estéril, sin desborde en el ataque estático ni un Isco muy inspirado. El Málaga, bien pertechado en un bloque compacto, sólo sufría en las pérdidas, como tras una de Luismi y otra de Joaquín, que propició una ocasión malograda por Pablo García por ser zurdo cerrado. El Málaga insistía en su cambio de ritmo cuando atacaba, con una buena acción colectiva frustrada por un 'offside' de Joaquín.

Todo fue a mejor incluso en el arranque de la segunda mitad. Pese a que el Betis partió remodelando todo su ataque, sin Isco y con Iker Losada (como teórico medio centro), Cucho, Chimy Ávila y Lo Celso, lo cierto es que el pegó primero y dos veces fue el Málaga en dos acciones casi consecutivas con el genio de Larrubia. Primero se fue de Junior, se benefició de un rechace y corrió hasta la portería sorteando con el cuerpo a Bartra y marcando de tiro cruzado. Luego puso el centro el área para el 3-0, con un balón suelto que cazó a la media vuelta Chupete, de certero derechazo.

Debutó Montero y, lo más importante, el Málaga no pareció verse exigido por su rival hasta un tramo muy postrero, cuando llegó ese centro de Álex Ortiz no del todo bien defendido y el gol del honor de Cucho Hernández rematando entre Murillo y Pastor.