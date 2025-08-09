Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las asistencias médicas, llevándose en camilla al aficionado afectado. Ñito Salas

El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada

El afectado, un varón de mediana edad, tiene pulso y fue trasladado a dependencias hospitalarias tras reaccionar

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 21:28

El Málaga-Betis estuvo detenido durante 17 minutos por la parada cardiorrespiratoria de un aficionado, que tuvo que ser atendido por el personal médico y ... sanitario de la Cruz Roja en el estadio. Siguiendo el protocolo, el encuentro quedó detenido hasta que el problema quedara solucionado. El club informó instantes después de la reanudación que el afectado, un varón de mediana edad, reaccionó, recuperó el pulso y fue trasladado a dependencias hospitalarias. El sector de la grada donde sucedió el episodio fue evacuado para que los sanitarios pudieran trabajar con mayores facilidades.

