El Málaga-Betis, 17 minutos detenido por una parada cardiorrespiratoria en la grada
El afectado, un varón de mediana edad, tiene pulso y fue trasladado a dependencias hospitalarias tras reaccionar
Málaga
Sábado, 9 de agosto 2025, 21:28
El Málaga-Betis estuvo detenido durante 17 minutos por la parada cardiorrespiratoria de un aficionado, que tuvo que ser atendido por el personal médico y ... sanitario de la Cruz Roja en el estadio. Siguiendo el protocolo, el encuentro quedó detenido hasta que el problema quedara solucionado. El club informó instantes después de la reanudación que el afectado, un varón de mediana edad, reaccionó, recuperó el pulso y fue trasladado a dependencias hospitalarias. El sector de la grada donde sucedió el episodio fue evacuado para que los sanitarios pudieran trabajar con mayores facilidades.
Curiosamente y como no podía ser de otra forma, el árbitro añadió 17 minutos de descuento en la primera mitad, acorde al tiempo que se había 'perdido' con este parón. La preocupación en las gradas, con una entrada de 27.200 espectadores, fue grande, aunque por suerte parece que todo quedó en un susto.
