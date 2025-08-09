Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El alcalde, De la Torre, junto a otras autoridades y la plantilla malaguista en la entrega del trofeo. ÑITO SALAS

La otra cara del Costa del Sol: de la ovación a Pellegrini e Isco a los pitos al alcalde

El choque, que dejó un susto en el inicio por un problema médico en la grada, tuvo un punto emotivo con el regreso de exmalaguistas, 27.200 aficionados y una pitada histórica a De la Torre en la entrega del trofeo

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:44

Fue un Trofeo Costa del Sol, esta trigésima quinta edición, que difícilmente se podrá olvidar por parte del malaguismo. Nada menos que 27.200 aficionados ... en las gradas, cerca del lleno, el regreso de Isco y Manuel Pellegrini, ovacionados en distintos momentos, un susto entre el público por la parada cardiorrespiratoria de un aficionado, resuelto de forma favorable, y la tremenda pitada al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en la entrega del trofeo al final del choque.

