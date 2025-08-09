Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pellicer, durante el Málaga-Betis. Ñito Salas

Sergio Pellicer: «Estos partidos, para bien y para mal, hay que saber interpretarlos»

El entrenador del Málaga, contento con las sensaciones, destacó el impacto individual de Larrubia y avisó de que el contexto de la Liga es otro

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 23:54

Pellicer avisó de que estos resultados en pretemporada hay que saber interpretarlos, para bien o para mal, refiriéndose a que ni por perder en Oxford ... son tan malos ni por golear al Betis, tan buenos. «Estos partidos, para bien y para mal, hay que saber interpretarlos. Si hubiera pasado lo de Oxford habría que tener calma. Vivimos en una montaña rusa. Lo más importante es el desarrollo individual. El sábado va a ser otro contexto diferente. Las sensaciones son buenas, pero con cautela y muchas cosas que mejorar», predicó.

