Sergio Pellicer: «Estos partidos, para bien y para mal, hay que saber interpretarlos»

Pellicer avisó de que estos resultados en pretemporada hay que saber interpretarlos, para bien o para mal, refiriéndose a que ni por perder en Oxford ... son tan malos ni por golear al Betis, tan buenos. «Estos partidos, para bien y para mal, hay que saber interpretarlos. Si hubiera pasado lo de Oxford habría que tener calma. Vivimos en una montaña rusa. Lo más importante es el desarrollo individual. El sábado va a ser otro contexto diferente. Las sensaciones son buenas, pero con cautela y muchas cosas que mejorar», predicó.

La ilusión que se ha generado alrededor del equipo, asegura, es clave. «Es la mayor motivación de todo», afirmó antes de referirse a los objetivos: «No somos candidatos al ascenso, somos aspirantes a mejorar lo del año pasado. Ser mejores cada día, sin marcarnos un objetivo. Los detalles nos pueden hacer mirar hacia un lado o hacia otro». Así, tuvo palabras de cariño para la afición: «Es chapó. Tenemos que transmitir lo que es jugar aquí en La Rosaleda. No somos el Málaga de las leyendas que ha venido hoy y estamos en ese aspecto 'low cost', pero tenemos esa afición y esa ilusión».

No cree que sean ni mejores ni peores que el año pasado, pero sí se muestra convencido de tener más variantes y opciones que antes: «Tenemos más variantes en situaciones que no teníamos. Ni mejor, ni peor. Somos lo que somos. Estamos transmitiendo mucha energía y atrevimiento». Además, aseguró que han de recuperar la fortaleza defensiva que les caracterizó la pasada campaña.

Elogió el impacto de Larrubia en el equipo, en el día de hoy y durante la pretemporada. «Lo más importante es el desarrollo individual del jugador dentro de la idea del colectivo. El sábado empieza el baile de verdad, que son otras situaciones. Son esos pequeños detalles, que hoy han estado a nuestro favor», agregó. Destiló calma e ilusión cara al estreno liguero.