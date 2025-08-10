El uno a uno de los malaguistas en el Trofeo Costa del Sol

Un Malaga liderado por Larrubia, que marcó los dos primeros goles y participó en el tercero y que dejó muy buenas sensaciones a sus aficionados, ... a una semana vista del comienzo liguero. Esta fue la actuación individual de sus jugadores.

6 Carlos López

Con dudas en alguna acción, aunque también con alguna que otra buena intervención, pero ninguna crucial. En el descuento debutó Céspedes.

7 Puga

Bien en defensa ante Riquelme y con alguna subida en ataque.

6 Álex Pastor

Buen partido, salvo en el tanto de Cucho Hernández y algún balón a la espalda. Salvó un gol de Bakambu en el inicio del duelo.

6 Galilea

Sufrió algo en envíos al espacio, pero cumplió en su cometido.

5 Víctor García

Poca presencia en ataque, en una actuación discreta del lateral izquierdo.

7 Luismi

Reapareció tras varios partidos fuera por lesión y quedó claro que el Málaga mejora mucho con él, pese a alguna imprecisión con el balón en la salida.

7 Izan Merino

Va a más. Ha sido de largo el más utilizado durante la pretemporada, pero no se resiente por ello y alterna posiciones en la medular.

8 Dotor

Su pase en el primer gol ya merece el notable. Un salto de nivel para el Málaga si mantiene este tono.

10 Larrubia

Es difícil hacer más y mejor en el tiempo que jugó. Dos goles y participación en el tercero. Es el nuevo líder, y se le ve con una confianza arrolladora en todo lo que intenta, hasta en las definiciones.

7 Adrián Niño

Muy trabajador en el ataque, aunque esta vez sin opciones de lucimiento.

7 Joaquín

Lo intentó por su costado. En 'offside' en una buena ocasión de su equipo en el primer tiempo.

5 Gabilondo

Vio una tarjeta amarilla. Discreto en el peor momento del equipo, en el tramo final del choque.

6 Montero

Debut sin incidencias, durante todo el segundo tiempo. Queda tiempo para evaluarle mejor en su aportación.

5 Murillo

Jugó de lateral derecho. Pudo hacer algo más en el 3-1, sin encimar lo suficiente a Cucho.

5 Dani Sánchez

Labor sorda en el segundo tiempo, cuando suplió a Víctor García.

5 Lobete

Jugó medio partido, ubicado en la banda izquierda del ataque y se le anuló un gol por 'offside'.

7 Chupete

Un gol en el que volvió a exhibir su gran olfato. Sigue aprovechando muy bien sus minutos y creciendo.

(sin calificar) Otros

También jugaron Céspedes Rafa, Recio y Ochoa, aunque poco tiempo como para una valoración.