La piña de los jugadores malaguistas antes del partido. ÑITO SALAS

El uno a uno de los malaguistas en el Trofeo Costa del Sol

Balance de la actuación de los pupilos de Pellicer en el meritorio triunfo ante el Betis a una semana vista del comienzo de la Liga 2025-26 en Segunda

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:14

Un Malaga liderado por Larrubia, que marcó los dos primeros goles y participó en el tercero y que dejó muy buenas sensaciones a sus aficionados, ... a una semana vista del comienzo liguero. Esta fue la actuación individual de sus jugadores.

