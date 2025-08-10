El uno a uno de los malaguistas en el Trofeo Costa del Sol
Balance de la actuación de los pupilos de Pellicer en el meritorio triunfo ante el Betis a una semana vista del comienzo de la Liga 2025-26 en Segunda
Málaga
Domingo, 10 de agosto 2025, 00:14
Un Malaga liderado por Larrubia, que marcó los dos primeros goles y participó en el tercero y que dejó muy buenas sensaciones a sus aficionados, ... a una semana vista del comienzo liguero. Esta fue la actuación individual de sus jugadores.
6 Carlos López
Con dudas en alguna acción, aunque también con alguna que otra buena intervención, pero ninguna crucial. En el descuento debutó Céspedes.
7 Puga
Bien en defensa ante Riquelme y con alguna subida en ataque.
6 Álex Pastor
Buen partido, salvo en el tanto de Cucho Hernández y algún balón a la espalda. Salvó un gol de Bakambu en el inicio del duelo.
6 Galilea
Sufrió algo en envíos al espacio, pero cumplió en su cometido.
5 Víctor García
Poca presencia en ataque, en una actuación discreta del lateral izquierdo.
7 Luismi
Reapareció tras varios partidos fuera por lesión y quedó claro que el Málaga mejora mucho con él, pese a alguna imprecisión con el balón en la salida.
7 Izan Merino
Va a más. Ha sido de largo el más utilizado durante la pretemporada, pero no se resiente por ello y alterna posiciones en la medular.
8 Dotor
Su pase en el primer gol ya merece el notable. Un salto de nivel para el Málaga si mantiene este tono.
10 Larrubia
Es difícil hacer más y mejor en el tiempo que jugó. Dos goles y participación en el tercero. Es el nuevo líder, y se le ve con una confianza arrolladora en todo lo que intenta, hasta en las definiciones.
7 Adrián Niño
Muy trabajador en el ataque, aunque esta vez sin opciones de lucimiento.
7 Joaquín
Lo intentó por su costado. En 'offside' en una buena ocasión de su equipo en el primer tiempo.
5 Gabilondo
Vio una tarjeta amarilla. Discreto en el peor momento del equipo, en el tramo final del choque.
6 Montero
Debut sin incidencias, durante todo el segundo tiempo. Queda tiempo para evaluarle mejor en su aportación.
5 Murillo
Jugó de lateral derecho. Pudo hacer algo más en el 3-1, sin encimar lo suficiente a Cucho.
5 Dani Sánchez
Labor sorda en el segundo tiempo, cuando suplió a Víctor García.
5 Lobete
Jugó medio partido, ubicado en la banda izquierda del ataque y se le anuló un gol por 'offside'.
7 Chupete
Un gol en el que volvió a exhibir su gran olfato. Sigue aprovechando muy bien sus minutos y creciendo.
(sin calificar) Otros
También jugaron Céspedes Rafa, Recio y Ochoa, aunque poco tiempo como para una valoración.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.