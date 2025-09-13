Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Rafa, Víctor Garcia y un Alfonso Herrero de rodillas se lamentan del gol local.

Rafa, Víctor Garcia y un Alfonso Herrero de rodillas se lamentan del gol local. AGENCIA LOF

Cruel castigo para el Málaga en el tiempo añadido (1-0)

Como la pasada campaña, cae derrotado en Huesca con un gol en el último minuto en un partido muy táctico y con pocos riesgos asumidos por parte de los dos equipos

Pedro Luis Alonso

Pedro Luis Alonso

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:49

Las visitas del Málaga a El Alcoraz son como el día de la marmota. Llega, no marca y es ajusticiado. Cinco visitas allí en Segunda ... y sólo un punto de quince. En la pasada campaña ni el Cautivo desfilandon en las calles de al ciudad salvó al equipo, en su momento dubitativo del curso, del gol de Javi Pérez en el añadido. La historia se repitió, pregúntenle a Bill Murray. Corría el 93:45, con cuatro de añadido, y un contragolpe perfectamente ejecutado, con apertura a la izquierda y centro de Manu Rico que no empalmó bien Ntamack, pero el rechace en Montero no lo desaprovechó Liberto. La historia se repite. El nuevo obispo de Málaga (José Antonio Satué), oscense, bendijo por la mañana a los blanquiazules antes de su partido, pero tampoco... Y ahora el Málaga deja de estar invicto. Por momentos, pudo parecer un castigo un tanto merecido ante su poca ambición, pero justo estaba acabando el partido más cerca del área rival y en cierta medida el Huesca pedía la hora, lo que le dio un toque de crueldad.

