El uno a uno del Málaga en Huesca
Málaga
Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:50
-
6
Alfonso Herrero
Un tanto dubitativo en las salidas por alto, rozó un tiro de Ángel Pérez y poco pudo hacer en el gol.
-
5
Murillo
Un recurso ultradefensivo para ... el lateral derecho, una renuncia al recorrido en ataque en su banda.
-
6
Recio
Más allá de un error al filo del descanso, mal perfilado, cumplió sobradamente en su debut oficial con el equipo. Jugará mucho.
-
7
Montero
Volvió a ser el mejor de la defensa, sin poder despejar el centro del gol.
-
5
Víctor García
Muy afanado en la parcela defensiva, apenas empezó a asomar en ataque ya en el tramo final.
-
4
Juanpe
Volvió a sus inseguridades y a mostrar carencias con el balón. Un paso atrás respecto al de partidos anteriores.
-
4
Dotor
Demasiado frío y con poco compromiso en la salida del balón. Pellicer le ubica a diferentes alturas, pero a veces pasa inadvertido.
-
5
Larrubia
Apenas se le vio, y apareció en el descuento poniendo a prueba a Dani Jiménez. Y del posible 0-1 al 1-0. Comenzó el partido por dentro.
-
4
Lobete
No se le puede reprochar su actividad y entrega, pero su falta de calidad en algunas definiciones desespera.
-
5
Joaquín
Individualista en la única ocasión de que dispuso, no cumplió con la 'ley del ex'. Empezó en la banda derecha el partido esta vez.
-
5
Chupete
Trabajo muy activo en la presión, pero un mal control le privó de marcar en una gran ocasión 'a la contra'.
-
4
Brasanac
Deslucido debut. No terminó de encontrar su sitio.
-
5
Dani Lorenzo
Aportó más control de balón, y el equipo fue a más.
-
5
Adrián Niño
Sin oportunidades en casi media hora.
-
5
Rafa
Dispuso de un tiro lejano, pero esta vez no hubo tino.
-
S.C.
Jauregui
Sin tiempo para valorarle.
