El uno a uno del Málaga en Huesca

Un tanto dubitativo en las salidas por alto, rozó un tiro de Ángel Pérez y poco pudo hacer en el gol.

Un recurso ultradefensivo para ... el lateral derecho, una renuncia al recorrido en ataque en su banda.

6 Recio

Más allá de un error al filo del descanso, mal perfilado, cumplió sobradamente en su debut oficial con el equipo. Jugará mucho.

7 Montero

Volvió a ser el mejor de la defensa, sin poder despejar el centro del gol.

5 Víctor García

Muy afanado en la parcela defensiva, apenas empezó a asomar en ataque ya en el tramo final.

4 Juanpe

Volvió a sus inseguridades y a mostrar carencias con el balón. Un paso atrás respecto al de partidos anteriores.

4 Dotor

Demasiado frío y con poco compromiso en la salida del balón. Pellicer le ubica a diferentes alturas, pero a veces pasa inadvertido.

5 Larrubia

Apenas se le vio, y apareció en el descuento poniendo a prueba a Dani Jiménez. Y del posible 0-1 al 1-0. Comenzó el partido por dentro.

4 Lobete

No se le puede reprochar su actividad y entrega, pero su falta de calidad en algunas definiciones desespera.

5 Joaquín

Individualista en la única ocasión de que dispuso, no cumplió con la 'ley del ex'. Empezó en la banda derecha el partido esta vez.

5 Chupete

Trabajo muy activo en la presión, pero un mal control le privó de marcar en una gran ocasión 'a la contra'.

4 Brasanac

Deslucido debut. No terminó de encontrar su sitio.

5 Dani Lorenzo

Aportó más control de balón, y el equipo fue a más.

5 Adrián Niño

Sin oportunidades en casi media hora.

5 Rafa

Dispuso de un tiro lejano, pero esta vez no hubo tino.

S.C. Jauregui

Sin tiempo para valorarle.