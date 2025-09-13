Continúa la maldición en El Alcoraz para el Málaga

Continúa la pesadilla en El Alcoraz para el Málaga. El conjunto blanquiazul extiende a cinco sus visitas al estadio del Huesca, en las que ... no ha sido capaz de vencer (tan sólo ha obtenido un empate) ni de marcar un gol. Este partido (1-0) tuvo un desenlace prácticamente calcado (muy cruel) al último precedente, que fue hace tan solo 4 meses (18 de abril, que fue Lunes Santo).

El cuadro local volvió a marcar en la última jugada del partido tras una buena acción colectiva. En aquel encuentro la finalizó Javi Pérez en el 97, y en esta fue Liberto, que había entrado unos 20 minutos antes, aprovechando el rebote que había dejado el 'taconazo' de Ntamack, cuando sólo faltaban 30 segundos para que concluyera el tiempo añadido.

Pellicer y los jugadores del Málaga llegaban al choque en Huesca conocedores de esta estadística pero con la intención de ponerle fin: «Las estadísticas ocurren por algo y nosotros vamos con la idea de acabar esa maldición. El año pasado ganamos aquí al Huesca y sabemos de la fortaleza de El Alcoraz», dijo el técnico en la previa.

El balance en Huesca ahora es de cuatro derrotas y un empate, cero goles a favor y cinco en contra

Fue el peor primer tiempo del Málaga en lo que va de temporada. Si bien es cierto que dispuso de la mejor oportunidad de la primera parte con el disparo de Lobete que impactó en la cruceta, se vio superado durante largos tramos de los primeros 45 minutos por la presión asfixiante que ejercía el equipo de Sergi Guilló. Hay que decir que, pese a dominar, al conjunto oscense también acusó de cierta imprecisión en sus acercamientos, por lo que tampoco se sintió excesivamente incómodo el cuadro blanquiazul cuando debía defender.

Con opciones al final

Los cambios de Pellicer para la segunda mitad (el primero de ellos supuso el debut de Darko Brasanac) dieron oxígeno al equipo, ya que implicaron que otros futbolistas regresaban a sus posiciones habituales (Larrubia volvía a la derecha y Joaquín a la izquierda). Comenzó a estar más presente en el campo contrario Víctor, un recurso muy útil para colocar centros y combinar con los interiores. El Málaga fue de menos a más, acabando el encuentro con varias oportunidades de entidad desde dentro del área del Huesca: Rafa, esta vez más desafinado en su golpeo, disparó demasiado centrado como para intimidar a Dani Jiménez, o la espectacular acción individual de Larrubia, que chutó al primer palo y a punto estuvo Niño de recoger el rechace).

Pero el fútbol volvió a ensañarse con el Málaga en Huesca y, de nuevo en el último suspiro acabó concediendo el gol que dejaba los tres puntos en El Alcoraz, uno de los estadios malditos para el club blanquiazul, y supuso también el fin a su condición de invicto esta temporada. El balance del Málaga en Huesca pasa a ser de cuatro derrotas y un empate (lo que se traduce a un punto de 15 posibles), con cero goles a favor y cinco en contra en cinco duelos.