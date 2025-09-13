Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Chupete se lamenta tras su mal control en el mano a mano frente a Dani Jiménez. AGENCIA LOF

Continúa la maldición en El Alcoraz para el Málaga

Con un desenlace idéntico al anterior enfrentamiento, el cuadro blanquiazul sigue sin vencer ni anotar un gol en Huesca en sus cinco visitas

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:11

Continúa la pesadilla en El Alcoraz para el Málaga. El conjunto blanquiazul extiende a cinco sus visitas al estadio del Huesca, en las que ... no ha sido capaz de vencer (tan sólo ha obtenido un empate) ni de marcar un gol. Este partido (1-0) tuvo un desenlace prácticamente calcado (muy cruel) al último precedente, que fue hace tan solo 4 meses (18 de abril, que fue Lunes Santo).

