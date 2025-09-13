Sergio Pellicer: «La acción del gol viene de una falta muy clara a Rafa, pero nos faltó experiencia»

Sergio Pellicer no paró de repetir dos palabras en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Huesca: rabia y ... experiencia. Mejor dicho, la falta de la segunda. El entrenador del Málaga lamentó cómo se desarrolló la acción del tanto de la victoria del equipo local y dijo que sus jugadores debieron cortarla antes de que acabase en gol.

«Con mucha rabia, porque fue un partido totalmente igualado. Fue un partido con dos partes diferenciadas. En la primera ellos tuvieron intensidad y presión. Nos costó porque nos crearon segundas jugadas y, a pesar de esto, nosotros tuvimos opciones con nuestras transiciones, pero no hemos hecho gol. En la segunda parte, con la entrada de Darko y un cambio de estructura todo estuvo más igualado. Ahí hemos tenido nuestras opciones y el control del partido, pero sabiendo que en cualquier pérdida nos podían hacer daño. Estaba más cerca el 0-1... Es una maldición, un campo maldito. Ya nos pasó el año anterior, pero me da más rabia porque creo que hicimos méritos para sumar un punto e incluso más. Tendremos que mejorar ciertas cosas del otro fútbol, de aspectos de veteranía, de parar las transiciones. La acción de gol viene de una falta muy clara a Rafa, pero claro, la juventud hace que quiera seguir y seguir. Son acciones en las que con más años de experiencia no incurriría», dijo en su primer análisis.

Pellicer reconoció que el vestuario estaba jodido, pero quiso aligerar la carga emocional a sus jugadores pensando ya en el próximo partido, el derbi contra el Cádiz, aunque les dio un toque de atención para que maduren con acciones como las del gol local. «Les he dicho que sólo diez minutos de lamento, pero luego hay gestionar esa rabia para ganar en nuestra casa al Cádiz. Lo siento por esa gente que ha venido. No fue un partido brillante, pero sí intenso. El equipo no se merecía la derrota. Tengo rabia, pero hay que levantarse y focalizar la energía», insistió.

El partido respondió a lo que esperaba, según dijo Pellicer, que repitió que su equipo mereció mejor suerte en un campo maldito para el Málaga. «La estadística está por algo, no se explica por mala suerte, pero hoy sí. Sin estar a nuestro mejor nivel, pero hoy sí nos lo merecimos. El rival hizo un buen partido, como hace en su estadio. Nos enfrentamos a un equipo que en su casa es parecido a nosotros, en cualquier momento te puede hacer un gol. Tenemos que ajustar el control del juego. Me esperaba ese equipo que es intenso en la presión, que inclina la balanza con ese juego entre líneas y segunda jugadas, además de las acciones a balón parado, que defendimos bien. No encontraron las segundas jugadas. Luego estuvimos más igualados. Hemos tenido cerca puntuar. Es un resultado para borrar, pero si mejoramos en esas experiencia, nos hará mirar hacia arriba. Estoy contento con la actitud de los chicos, pero tenemos mejorar en esas cosas que hay que controlar. Esa situación de la última jugada me da rabia», volvió a lamentarse.