Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pellicer, con gesto contrariado al final del partido. LOF

Sergio Pellicer: «La acción del gol viene de una falta muy clara a Rafa, pero nos faltó experiencia»

El técnico lamenta la falta de criterio de su equipo para frenar el contragolpe que acabó en el tanto del Huesca

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:22

Sergio Pellicer no paró de repetir dos palabras en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo ante el Huesca: rabia y ... experiencia. Mejor dicho, la falta de la segunda. El entrenador del Málaga lamentó cómo se desarrolló la acción del tanto de la victoria del equipo local y dijo que sus jugadores debieron cortarla antes de que acabase en gol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 esta madrugada en Andalucía
  2. 2 Un vuelo desde Alemania a Málaga se desvía a Madrid por «varios viajeros conflictivos»
  3. 3

    La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la actual alcaldesa de Ronda y su antecesora por el caso de la empresa de limpieza
  4. 4 Park Seo-Joon, rey del drama romántico en Corea, rueda una serie de Amazon en Málaga
  5. 5 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  6. 6 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  7. 7 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  8. 8 El PP enciende los fogones de las elecciones andaluzas: Feijóo adquiere cinco compromisos con la región
  9. 9 El parque Huelin reabre hoy tras descartarse un foco de gripe aviar
  10. 10 Muere un anciano de 81 años al caer su tractor en una cañada en Álora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Sergio Pellicer: «La acción del gol viene de una falta muy clara a Rafa, pero nos faltó experiencia»

Sergio Pellicer: «La acción del gol viene de una falta muy clara a Rafa, pero nos faltó experiencia»