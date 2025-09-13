Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El once con el que salió el Málaga para enfrentarse al Huesca en El Alcoraz. AGENCIA LOF

Alfonso Herrero: «Nos vamos jodidos por ese gol al final, el equipo ha merecido más»

«En la segunda parte creo que hemos hecho más méritos para llevarnos el partido, pero en la última jugada te meten y se te queda cara de tonto», dijo Montero

Jorge Garrido

Jorge Garrido

Málaga

Sábado, 13 de septiembre 2025, 21:54

Otro cruel desenlace para el Málaga en El Alcoraz. El cuadro blanquiazul volvió a caer en Huesca y extiende a cinco los duelos sin vencer ... a domicilio contra el cuadro aragonés (cuatro derrotas, las dos últimas en la última acción de los partidos, y un empate) y sin anotar un gol allí. Tras la derrota hablaron Alfonso Herrero y Javi Montero. El primero es el capitán e ídolo en el malaguismo, mientras que el segundo ejerce las labores de capitán de campo y es el fichaje estival del Málaga que mejor rendimiento está mostrando.

