Alfonso Herrero: «Nos vamos jodidos por ese gol al final, el equipo ha merecido más»

Otro cruel desenlace para el Málaga en El Alcoraz. El cuadro blanquiazul volvió a caer en Huesca y extiende a cinco los duelos sin vencer ... a domicilio contra el cuadro aragonés (cuatro derrotas, las dos últimas en la última acción de los partidos, y un empate) y sin anotar un gol allí. Tras la derrota hablaron Alfonso Herrero y Javi Montero. El primero es el capitán e ídolo en el malaguismo, mientras que el segundo ejerce las labores de capitán de campo y es el fichaje estival del Málaga que mejor rendimiento está mostrando.

El portero dijo que «venir a Huesca siempre es sinónimo de un partido de mucha lucha, de mucho contacto. Nos vamos jodidos por ese gol al final del partido, creo que el equipo ha merecido más». Del partido en sí, Herrero distinguió «dos partes muy diferenciadas. Una primera parte en la que ellos nos han dominado más, sobre todo en las disputas y los segundos balones. Pero en la segunda nos hemos encontrado mejor, cambiando un par de cosas. A pesar de esas buenas sensaciones, ese gol al final nos duele. Sobre todo por nuestra gente, que había aquí mucha gente que se había desplazado. Nos costará dormir, estamos jodidos, pero cabeza arriba y a pensar en el siguiente partido».

El portero del Málaga opina que el derbi del próximo domingo (18.30 horas, La Rosaleda) ante el Cádiz es el duelo perfecto para resarcirse: «Va a ser un partido muy bonito, contra otro gran equipo. Pero siempre nos apoyamos en La Rosaleda, es nuestro fortín y ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes. Tenemos que dar pasitos adelante para acercarnos a lo que queremos y eso pasa en casa siempre».

Por otro lado, Montero calificó el encuentro de «duro, por la exigencia que hay siempre en este campo. Ha sido un partido serio de todo el equipo. La primera parte un poquito más igualada, pero en la segunda yo creo que hemos hecho más méritos nosotros para llevarnos el partido. Pero al final, cómo es el fútbol: la última jugada, el rechace de otro, te meten y te quedas con la cara de tonto. Pero en términos generales, el equipo ha estado bien, de menos a más».

El zaguero sevillano también está deseoso de que llegue el próximo encuentro: «Queremos brindarles la victoria a nuestra gente en casa. Contra el Cádiz va a ser un partido súper bonito pero también muy duro».

Por último, quiso agradecer a todos los malaguistas que se han desplazado a Huesca para animar al conjunto de Martiricos: «La afición ha estado de escándalo. Todos los kilómetros que han hecho hasta aquí... Nos han apoyado muchísimo».