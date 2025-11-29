¿Qué ha pasado hoy en Málaga?

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Resumen de las principales noticias del sábado, 29 de noviembre de 2025

SUR

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:34

Entérate de los eventos más importantes con el resumen de SUR.es hoy.

Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella

LEER LA NOTICIA

La Junta anuncia que activará el 80% de los servicios del hospital de Estepona

LEER LA NOTICIA

Todo lo que se sabe de los problemas de Airbus: cancelaciones, retrasos y caos con los aviones

LEER LA NOTICIA

Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

LEER LA NOTICIA

Vox organiza una caravana de protesta contra la Zona de Bajas Emisiones en Málaga

LEER LA NOTICIA

Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

LEER LA NOTICIA

Chase Audige, otro perfil en crecimiento para el Unicaja

LEER LA NOTICIA

Top 50
  1. 1 Málaga enciende una mágica Navidad
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  4. 4 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  5. 5 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  6. 6 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  7. 7 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  8. 8 Las tiendas abren en Málaga los domingos y festivos por Navidad
  9. 9 Andalucía anuncia un plan ante la gripe y recomienda el uso de mascarillas en centros sanitarios y residencias a partir del 1 diciembre
  10. 10 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»

