Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella

Su familia se desplazó desde Colombia al no tener noticias sobre su paradero

María José Díaz Alcalá

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:40

Nicolás, el joven de 28 años desaparecido en Marbella desde el pasado 10 de noviembre, cuando fue visto por última vez, ha sido localizado sin ... vida, han informado desde la asociación SOS Desaparecidos, que ha desactivado la alerta de su búsqueda.

