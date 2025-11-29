Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella

Nicolás, el joven de 28 años desaparecido en Marbella desde el pasado 10 de noviembre, cuando fue visto por última vez, ha sido localizado sin ... vida, han informado desde la asociación SOS Desaparecidos, que ha desactivado la alerta de su búsqueda.

El joven, de origen colombiano, era muy conocido en la ciudad marbellí, donde hasta su desaparición había estado trabajando en una churrería. La preocupación por la ausencia de noticias llevó incluso a su familia a viajar desde su país hasta Marbella con la esperanza de encontrarlo.

Tras denunciar su entorno su desaparición, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) y la asociación SOS Desaparecidos difundieron una alerta por si alguna persona tuviera conocimiento o alguna pista de su paradero. Tristemente, el joven ha sido localizado sin vida.

Cabe recordar que la colaboración ciudadana puede ser clave en este tipo de casos. Si alguien sabe localiza a una persona desaparecida o tiene alguna información que ayude a encontrarlo puede contactar con la Policía Nacional llamando al 091, a Emergencias marcando el 112 o con la asociación SOS Desaparecidos en el teléfono 868.28.67.26.