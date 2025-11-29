Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Reunión entre el alcalde de Estepona y el consejero de Sanidad. Sur

La Junta anuncia que activará el 80% de los servicios del hospital de Estepona

El consejero de Sanidad ha mantenido una reunión con el alcalde de la localidad en la que se ha comprometido a contratar 58 profesionales

Jesús Hinojosa

Jesús Hinojosa

Málaga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:52

El consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Estepona, José María García Urbano, en el que se ... ha comprometido a activar los servicios del hospital de la localidad al 80%. «Incluyendo bloque quirúrgico, pruebas funcionales, laboratorio y radiodiagnóstico 24h», según ha detallado Sanz a través de su cuenta en la red social X.

