La Junta anuncia que activará el 80% de los servicios del hospital de Estepona

El consejero de Sanidad y Presidencia, Antonio Sanz, ha mantenido un encuentro con el alcalde de Estepona, José María García Urbano, en el que se ... ha comprometido a activar los servicios del hospital de la localidad al 80%. «Incluyendo bloque quirúrgico, pruebas funcionales, laboratorio y radiodiagnóstico 24h», según ha detallado Sanz a través de su cuenta en la red social X.

«Todo esto será posible gracias a la incorporación de 58 nuevos profesionales», ha anunciado el consejero, que a principios de este mes se topó con las protestas de miembros de la Plataforma por la Apertura Íntegra del Hospital de Estepona que acudieron a su encuentro con ocasión de la inauguración del centro de salud de Ricardo Soriano en Marbella.

En aquel acto, al que asistió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Sanz se acercó a hablar con ellos y acabó comprometiéndose a poner en marcha al 100% el centro hospitalario. «Tienen mi compromiso de que lo arreglamos», les dijo a los integrantes de la plataforma.

Finalmente, este sábado ha anunciado la puesta en marcha del 80% de los servicios del hospital de Estepona, unas instalaciones que le costaron al Ayuntamiento 18 millones de euros y que a día de hoy mantiene cerrados los tres quirófanos y 40 consultas y carece de unas urgencias efectivas.

El centro hospitalario, llamado a atender a una población sanitaria de 120.000 personas entre Estepona y la comarca, fue inaugurado por el presidente de la Junta, y sus quirófanos funcionaron entre noviembre de 2022 y julio de 2023, cuando se cerraron después de haber efectuado más de 1.300 intervenciones de cirugía mayor ambulatoria, sin que hayan vuelto a utilizarse desde entonces.