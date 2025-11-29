Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga

La operación se ha saldado con 16 arrestados de los que seis han entrado en prisión

EP

Sábado, 29 de noviembre 2025, 12:23

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado una célula «hawalla» dedicada, presuntamente, a la financiación del narcotráfico internacional en la que han sido detenidas 16 ... personas, entre ellas el líder «hawalladar». Este grupo se erigía como una «entidad bancaria para el narco» realizando transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga. Del total, seis de ellos han ingresado en prisión provisional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un detenido por el crimen a puñaladas en Yunquera
  2. 2 Málaga rescata a un buque mercante que llevaba varios días a la deriva con 17 tripulantes sin víveres ni combustible
  3. 3 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  4. 4 Golpe al narcotráfico en Vélez-Málaga: recuperan siete viviendas sociales utilizadas para el cultivo de marihuana
  5. 5 Málaga enciende una mágica Navidad
  6. 6 Directo | Inauguración de las luces de Navidad en Málaga
  7. 7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en una montaña en Asturias
  8. 8 Crimen machista en Campillos: la investigación apunta a una muerte por asfixia
  9. 9 La embajada china propone que Andalucía sea el centro de la energía en Europa
  10. 10 Prisión para el autor confeso del crimen machista de Campillos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga